Morant critica la "persecución política" a Sánchez por parte de "una derecha y ultraderecha desbocadas"

PAMPLONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha criticado la "persecución política" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de "una derecha y una ultraderecha desbocadas".

En declaraciones a los medios de comunicación después de presidir en la localidad navarra de Mutilva la reunión de reunión del Consejo de Política Científica, Tecnológica y de Innovación, Morant ha criticado que estas formaciones "no han asumido que el resultado electoral de este verano y de la última convocatoria electoral fue dejarles en la oposición mientras que hubo una mayoría parlamentaria y una mayoría de apoyo ciudadano para la conformación de un gobierno presidido por el presidente Pedro Sánchez".

"Esa frustración les lleva incluso a atacar al Gobierno, deslegitimarlo desde el primer momento y a ir con esta política de ruido, de mentiras, de fango, incluso de judicialización de esas noticias 'fake'", ha censurado.

Morant ha advertido de que "es una línea que no se puede traspasar, que hemos visto en otros países y que pone en peligro la democracia". "Lo hemos visto en Brasil con Lula da Silva, que incluso acabó entrando en la cárcel y dio pie al gobierno de la ultraderecha de Bolsonaro, tan dañino para la sociedad de Brasil, pero también para el resto del mundo. Lo hemos visto también en Portugal y no queremos verlo en nuestro país", ha manifestado.

En este sentido, ha destacado que "nosotros hemos sido capaces, a través del presidente Pedro Sánchez, de poner un dique de contención a las políticas de involución de los gobiernos de la ultraderecha que se están implantando en otros países de Europa y, también, dentro de nuestro país, de la mano del Partido Popular de Feijóo".

La ministra ha afirmado que "esto es una persecución política al presidente del Gobierno, simplemente por el hecho de que no quieren que siga en el Gobierno porque no legitiman lo que salió de las urnas". "Y lo tenemos que combatir, cada uno de nosotros y cada uno de los españoles y las españolas, porque corre peligro nuestra democracia", ha defendido. "Si dejamos que los malos, los que mienten, los que desinforman, en definitiva, los que no creen en la democracia y en la legitimidad del voto de los ciudadanos, ganen, habrá perdido España y habrá perdido la democracia", ha advertido.