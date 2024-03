Morant defiende la Ley de Amnistía con "absoluto respeto a la justicia":"Tenemos que seguir este camino porque es bueno"

Sostiene que el Gobierno tiene mecanismos para aprobar los PGE aunque el PP ejerza su veto en el Senado



VALENCIA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha defendido la Ley de Amnistía, pactada entre el Gobierno y los partidos independentistas catalanes, con "absoluto respeto al sistema judicial".

Además, ha garantizado que el Ejecutivo dispone de "mecanismos" para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) con independencia de que el PP pueda vetar con su mayoría en el Senado la senda de déficit y deuda para el periodo 2024-2026.

Así lo ha trasladado en un desayuno informativo de la Cadena SER, preguntada por la amnistía, después de que el Parlamento Europeo haya pedido una "evaluación independiente" de la ley, y por si saldrán adelante los PGE para 2024.

Respecto a la amnistía, la ministra socialista ha defendido que "con absoluto respeto al sistema judicial", el Gobierno seguirá actuando "dentro del ámbito de la política". "Tenemos que seguir este camino porque es bueno", ha dicho.

Como ejemplo ha destacado su visita de esta semana al Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, donde ha constatado que "a nadie le cabe duda que la relación de Cataluña con España está mucho mejor" que en 2017, algo que "no puede negar ni el PP".

"Lo hemos hecho con medidas valientes, arriesgadas y que no estaban mirando el rédito electoral cortoplacista, sino la mejora de las condiciones de la sociedad a través de los indultos", ha aseverado.

Por contra, ha cargado contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por decir "en conversaciones no tan privadas" con periodistas que "los indultos no eran tan malos". "Es muy curioso que el líder de la oposición no se atreva a decir públicamente lo mismo que dice en privado", ha señalado, para subrayar que "llegó a reconocer que no cree que se haya producido terrorismo en el 'procés'".

Sobre los PGE, Morant ha acusado al PP de poner "palos en las ruedas" a su aprobación mediante su mayoría absoluta en el Senado. "Pero tengo malas noticias para el Partido Popular y buenas noticias para el país: tenemos mecanismos para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado", ha lanzado.

Durante su discurso ha reivindicado el papel de la ciencia y la innovación para evitar tragedias como la del incendio de Campanar, ha criticado a los "iluminados" que niegan el cambio climático y ha garantizado que el Gobierno "quiere el talento cerca" y evitar la fuga de cerebros.

La titular de Innovación también ha proclamado que España ha dejado atrás "el ladrillo y el pelotazo". "Hoy nuestro presente es la gigafactoría de Sagunto", ha manifestado sobre la futura planta de Volkswagen en Parc Sagunt II