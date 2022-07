Moreno lamenta que "Andalucía vuelva a ser noticia por corrupción" al confirmar el TS la condena a Chaves y Griñán

SEVILLA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha lamentado este martes que Andalucía vuelva a ser "hoy noticia" por asuntos relacionados con la corrupción, tras ratificar el Tribunal Supremo (TS) la condena de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares.

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, ha manifestado que esa resolución del TS le genera un sentimiento "agridulce" porque el nombre de Andalucía es noticia no por cosas agradables, sino por cosas "relacionadas con la corrupción".

Ha insistido en que es un día de "tristeza", porque no le gusta que la imagen de Andalucía se "vincule con la corrupción".

Por otro lado, Moreno ha indicado que le produce "cierto alivio" que al final se "haga justicia", porque, por lo que dice el Tribunal Supremo, el PSOE "repartió de manera arbitraria 680 millones de euros, sin transparencia y a capricho", y al final esas cosas se "tienen que pagar".

Moreno ha indicado que su objetivo es que parte de esos recursos se devuelva a las arcas públicas.

Asimismo, el presidente ha considerado que la justicia tiene que ser "más ágil y rápida" a la hora de pronunciarse, porque once años en resolver sobre este asunto es un "calvario judicial para cualquier persona" y, sin duda, ha sido un "calvario personal" para Chaves y Griñán.

LA SENTENCIA "SE CUELA" EN LA TOMA DE POSESIÓN DEL NUEVO GOBIERNO

En estos mismos mensajes ha insistido posteriormente el presidente de la Junta en el transcurso de su discurso en el acto de toma de posesión de los 13 consejeros del nuevo Consejo de Gobierno andaluz, que se ha celebrado en el Palacio de San Telmo y donde ha aludido a esta sentencia que "se ha colado" en este acto como "invitado no esperado", según ha lamentado.

Moreno ha argumentado que, "como responsable público", no podía "dejar de pasar esta intervención pública para hacer una breve reflexión" sobre esta sentencia, y para subrayar que, "afortunadamente, Andalucía ha abierto una nueva etapa desde hace ya cuatro años donde ya no es noticia por la corrupción y las irregularidades".

"Pero no debemos olvidar nunca, para que nunca vuelva a ocurrir en Andalucía lo que ha sucedido y sucedió", que "durante mucho tiempo hubo corrupción institucionalizada en gobiernos anteriores", según ha enfatizado Moreno, quien ha descrito el caso de los ERE como "uno de los capítulos más tristes y más graves en la historia de Andalucía, y probablemente también en la historia institucional de España", que "condena a 16 miembros de un gobierno, dos presidentes, un vicepresidente, cinco consejeros, entre otros muchos altos cargos y funcionarios de la anterior administración" socialista, según ha puesto de relieve.

El presidente ha insistido en señalar que le "apena que la justicia tarde tanto tiempo en dictaminar", porque "al final yo también empatizo con esas personas afectadas, independientemente de que quien lo hace mal lo tiene que pagar, y nuestra obligación como gobierno es que esto no vuelva a pasar, y recuperemos parte del dinero perdido", según ha querido dejar claro.

"No puede ser que las sentencias tarden once años, que esas personas implicadas vivan un martirio de más de una década", ha proclamado Moreno antes de señalar que "no es razonable ni sensato", y que "probablemente habrá que abrir una reflexión sobre los tiempos de la justicia, que nada tiene que ver con los jueces", sino con quienes "administramos los recursos humanos y materiales de la justicia", que "tenemos que hacer un esfuerzo para que haya mucha más agilidad y rapidez", ha apuntado.

Moreno ha querido concluir con la idea de que lo relativo al caso de los ERE forma parte de "un tiempo pasado que no va a volver a Andalucía", y desde la Junta "vamos a trabajar todos los días para que eso jamás vuelva a suceder en nuestra comunidad, y podamos recuperar el dinero que es de todos y cada uno de los contribuyentes andaluces, y que se merece que sea devuelto", según ha remarcado para finalizar.