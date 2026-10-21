Muñoz (PP) acusa a la izquierda de justificar la violencia en Francia y teme que la agite en España si pierde

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha acusado hoy a la izquierda en España de justificar la violencia en Francia y teme que la agite en España y no respete el resultado de las urnas si pierde el próximo 29 de noviembre en las elecciones generales en España.

La dirigente 'popular' se ha expresado así durante una entrevista en 'La Mirada Crítica' de Tele 5, recogida por Europa Press, en la que ha señalado que la está "preocupando sobre manera" ver a los socios de Pedro Sánchez justificar la violencia que se está viendo en las calles de Francia.

"Reconozco que me da mucho miedo" ver a los socios del Gobierno justificar la violencia "sobre todo porque es lo que pudiéramos ver en España si no gana la izquierda en este país", ha espetado.

En este sentido, ha asegurado que también hay muchos españoles indignados en España, pero ha advertido de que "la indignación no se manifiesta quemando iglesias o asaltando las calles y poniendo barricadas, la indignación se muestra en las urnas".

Por ello, ha pedido a todos los españoles que están indignados por el Gobierno de estos 8 últimos años, del que asegura que ha abandonado a los españoles, vayan a "votar en masa para acabar con este gobierno" el próximo 29 de noviembre: "tenemos que elegir entre la delincuencia de Pedro Sánchez o la decencia de un proyecto de partido y de gobierno de el presidente Núñez Feijóo".

La portavoz del Grupo Popular ha recordado que "los únicos que han alentado a la violencia, los únicos que justifican la violencia, los únicos que han rodeado parlamentos cuando han perdido elecciones ha sido la izquierda de este país". Como ejemplo, ha citado que se rodeara el Parlamento andaluz cuando comenzó el Gobierno de Juanma Moreno con autobuses pagados por el PSOE o el parlamento nacional cuando ganó Mariano Rajoy

Por ello, cree que "no es muy aventurado pensar que, ante un hipotético gobierno del Partido Popular, efectivamente la izquierda no vuelva a respetar los resultados".

Además, Muñoz ha señalado que la amenaza del PSOE de que viene Vox "no tira ni en el electorado socialista ni en España" y ha criticado que no haya campaña electoral sin que la izquierda "agite el miedo a que viene la derecha".

A este respecto ha recordado que la derecha "ha gobernado este país muchos años y los españoles han mejorado su calidad de vida". Por lo tanto, considera que esos miedos "no tienen ya ningún recorrido" y cree que la izquierda los agita porque "lo tiene muy difícil" dado que no pueden poner un proyecto al servicio de los españoles.

Así, ha preguntado retóricamente qué es lo que pueden ofrecer si después de ocho años de gobierno la vivienda es el primer problema de España y ahora los españoles "llegan a final de mes mucho peor que hace tres años y que hace ocho años".

ACUERDO PP Y VOX

En cuanto a la negociación entre el PP y Vox para presentar listas en el Senado, Muñoz ha precisado que no está en las negociaciones y no tiene mucha más información al respecto. Pero sí que ha querido precisar que el PP está trabajando "por el interés de España".

Sobre todo, teniendo en cuenta que la izquierda ha hecho "una alianza para controlar el Senado y poder bloquear cualquier cosa que haga un futuro gobierno del Partido Popular". Por ello, van a hacer "todo lo posible" para evitar que el PSOE y sus socios "comunistas y de Bildu" no puedan "controlar la Cámara (Baja) y torpedear al futuro gobierno de España".