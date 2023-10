Nacho Álvarez defiende que Sumar mantuvo "comunicación" con Podemos sobre el acuerdo de gobierno con el PSOE

MADRID, 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Derechos Sociales y negociador de Sumar, Nacho Álvarez, ha defendido este martes que sí ha mantenido comunicaciones con Podemos para informar de los avances en el acuerdo que firmó el partido liderado por Yolanda Díaz con el PSOE para reeditar el Gobierno de coalición.

Así se ha pronunciado el encargado del equipo negociador de Sumar con el PSOE en el apartado técnico después de que la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, haya asegurado que desconocía el acuerdo programático entre PSOE y Sumar, evitando por el momento valorar el contenido del mismo. "No tenemos información del detalle del acuerdo, cuando leamos el documento podremos hacer valoraciones", aseguró.

En declaraciones a la Cadena Ser, recogidas por Europa Press, Nacho Álvarez ha explicado que se ha reunido con las distintas organizaciones políticas que conforman Sumar "durante las últimas semanas" para que estuvieran "al tanto de las negociaciones".

"Y ayer yo mismo tuve conversaciones con las distintas organizaciones para contarles cómo estaba avanzando la negociación. Es verdad que por prudencia un acuerdo de estas características tampoco se puede divulgar a los cuatro vientos y a todo el mundo, pero yo he mantenido contactos. No solo yo, sino otras personas que han formado parte de la negociación con los partidos de la coalición", ha defendido.

Preguntado por si será ministro en el próximo Gobierno de coalición, el secretario de Estado ha respondido que "el foco hoy no está puesto" en "cuáles son los nombres propios que van a ocupar el próximo gobierno". "Yo no entiendo la política como un deporte individual. Para mí la política es un deporte de equipo, un deporte colectivo, y yo creo que hoy es el día de hablar de los contenidos, del acuerdo y no de hablar de nombres propios", ha dicho.

Sobre si Irene Montero debe repetir como ministra de Igualdad, Álvarez ha señalado que no cabe "ninguna duda" de que ella es "un enorme activo para la izquierda de este país". "Es una persona que ha conseguido ampliar los derechos de las mujeres en este país, poner en el centro de la acción política el feminismo", ha dicho, recalcando que, aunque ya no estuviera en el Ejecutivo, Montero "es, será y seguirá siendo un referente para la izquierda durante los próximos años".