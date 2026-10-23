Óscar López dice que se pondrán los recursos para cumplir con el TS sobre 'ley de nietos' y garantizar el derecho a voto

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, interviene en el acto de clausura del IV Consejo Asesor Internacional de la Inteligencia Artificial, a 8 de octubre de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro para la Trasformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha precisado este viernes que el Gobierno pondrá todos los recursos necesarios para cumplir con la decisión del Tribunal Supremo de suspender temporalmente el voto de los nacionalizados por la la llamada 'ley de nietos' que no acrediten ser descendiente de exiliados, pero también ha señalado que lo harán para garantizar el derecho a voto de los nacionalizados españoles.

Así se ha pronunciado durante una entrevista en 'TVE', recogida por Europa Press, en la que le han preguntado por la confusión que hay en los consulados sobre cómo aplicar la orden del TS para diferenciar a los que han accedido a la nacionalidad por una vía u otra.

Así, y sobre si está en peligro el derecho al voto de los inscritos en el Censo de Españoles Residentes Ausentes (CERA), Óscar López ha recalcado que "el Gobierno hará todo lo posible para garantizar el derecho al voto y para cumplir con las resoluciones judiciales".

No obstante, ha apuntado que el Ejecutivo está aún pendiente de la resolución judicial del TS, dado que este jueves vence el plazo para que los afectados presenten alegaciones ante el alto tribunal contra esta suspensión cautelar del derecho al voto de los nacionalizados por la llamada 'ley de nietos'.

VOX HA MONTADO UN FOLLÓN COLOSAL Y EL PP SE HA SUBIDO AL CARRO

En cualquier caso, el ministro ha apuntado a Vox como culpable de haber montado "este follón" por su denuncia contra esta norma que permite nacionalizar a los descendientes de los exiliados de la guerra civil española: "ha montado un follón también a la Justicia colosal".

El dirigente socialista ha cargado también contra el Partido Popular al que acusa de haberse "subido al carro" de los de Abascal. "En el pasado Feijóo fue el primero que reivindicaba todo el rato el voto extranjero", ha sostenido.

En su opinión, hay que "facilitar" que vote "cuanta más gente, mejor", en favor de la democracia y ha cuestionado la actitud del PP con respecto a los ciudadanos recién naturalizados que residen fuera de España acusándolo de querer "sembrar dudas para evitar el voto".

"Si alguna misión tiene un partido político, desde luego, es llamar a votar. Ojalá en las elecciones hubiera un 80, 85 o 90 por ciento de participación. Cuanta más gente vote, mejor", ha respaldado al tiempo que ha criticado al PP por "sembrar dudas para evitar el voto" con cuestionamientos como el servicio de sufragio por correo.