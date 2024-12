Óscar López replica al PP que la esposa de Rajoy también tuvo un asistente en Moncloa y ahora es diputado

Muñoz Abrines le avisa de posible "malversación" por esa asistencia y le relaciona con el "delito" que atribuye al fiscal general

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PP ha avisado al ministro de Transición Digital, Óscar López, de que podría enfrentarse a un posible delito de "malversación" por el hecho de que la directora de programas del Gabinete de Presidencia del Gobierno, María Cristina Álvarez, colaborara con Begoña Gómez para sus "actividades privadas", a lo que el ministro ha replicado recordando que Elvira Fernández, esposa del expresidente Mariano Rajoy, también contó con un asistente en Moncloa, en referencia al ahora diputado del PP Jaime de los Santos.

Ha sido este miércoles en el Pleno del Congreso durante la interpelación que el 'popular' Pedro Muñoz Abrines ha dirigido a López y que dará lugar a una moción que se votará en la sesión plenaria de la próxima semana.

"Usted tiene mucho que decir y mucho que callar", le ha dicho el diputado al ministro, al que ve "concernido" en el caso por el que es investigada a Begoña Gómez y también en el "delito" que, a su juicio, cometió la Fiscalía General del Estado por filtrar datos sobre la pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Respecto a los relativos a Gómez, Muñoz Abrines ha preguntado al ministro si fue Cristina Álvarez quien escribió las "cartas de recomendación" de Gómez para la empresa de Carlos Barrabés a la que red.es adjudicó contratos, si él, mientras era jefe de gabinete del presidente, fue informado de esas adjudicaciones, y cuándo le encargó Sánchez que hablará con el empresario para que "sacara a su esposa de la ecuación", sobre todo teniendo en cuenta que habló con él antes de que salieran a la luz esas cartas.

También le ha instado a aclarar si él sabía que Álvarez "asistía a Gómez en sus actividades privadas", si fue quien lo autorizó y si entre las labores de la directora de programas estaba "realizar gestiones con entidades privadas y con organismos públicos para que financiaran la cátedra de Begoña Gómez y patrocinaran sus actos"

"¿Es usted consciente de que ese uso de recursos públicos por la esposa del presidente para fines exclusivamente privados, además de ser algo completamente indefendible desde el punto de vista ético y estético, podría suponer también un delito de malversación? ¿Es usted consciente de que ese escenario penal existe y que le pueda afectar a la señora Álvarez y que le pueda afectar a usted?", le ha preguntado el diputado 'popular'.

HIPOCRESÍA Y DOBLE VARA DE MEDIR

El ministro le ha contestado recordando que en la misma sesión le había formulado una pregunta el diputado Jaime de los Santos, quien trabajó "en Moncloa" como "ayudante de la mujer del señor Rajoy" porque "en todas las presidencias" ha existido esa figura.

"Resulta que él era 'personal shopper', asistente personal, y según los medios le ayudaba a hacer compras. Eso es estupendo y normal cuando es un presidente del PP pero si es uno del PSOE el que tiene un asistente de la Moncloa que ayuda a su mujer es un escándalo. Eso es la hipocresía y la esa es la doble vara de medir de la derecha", ha denunciado.

Por otra parte, Muñoz Abrines ha dado por hecho que el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, recabó el expediente correspondiente a la pareja de Ayuso y lo envió por mail a Moncloa y ha retado a López a especificar si se lo mandó sólo a él o también al ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños. También le ha preguntado cuál de los dos se lo mandó a Sánchez Acera "para que lo utilizase" el exsecretario general del PSOE de Madrid Juan Lobato", o si fue el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas.

"¿Cuál de los tres tiene más miedo y está más preocupado, señor López? ¿Va usted a responder a todas estas preguntas o va a callar el delito que se ha cometido? ¿O tal vez no es una cuestión de encubrimiento, a lo mejor es una cuestión de autoprotección?", ha abundando el diputado.

EL CONGRESO NO ES LA INQUISICIÓN

Tras acusarle de confundir "la tribuna del Parlamento con la Inquisición", López le ha exigido que no le dé "lecciones". "A mí no me hable usted de escándalos cuando usted ha hecho una 'masterclass' en el PP de Madrid", ha dicho acusándole de haber sido el "encargado de paralizar una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid por la Gürtel" y de haber aprendido sobre "corrupción" junto al exvicepresidente madrileño Ignacio González.

Además, ha vuelto a rechazar los "bulos" que, a su juicio, utiliza el PP, ha insistido en que lo que hizo el fiscal general fue actuar ante las "mentiras" que estaban vertiendo sobre que la Fiscalía había ofrecido un pacto al novio de Ayuso, "cuando era el revés", y ha denunciado que el PP siempre "persigue" al que denuncia como hizo con su anterior líder Pablo Casado, después de denunciar corrupción en el entorno de la presidenta madrileña

Y después de que Muñoz Abrines le dijera que Sánchez le ha puesto como "penitencia" liderar el partido en Madrid porque "fracasó" y no "sacó a su mujer de la ecuación", el ministro se ha mostrado "encantado" de que el PP le interrogue a partir de ahora en todas las sesiones de control. "Nos lo vamos a pasar muy bien. Vayan preparando las cajitas porque en tres años se van de la Comunidad de Madrid", ha concluido López.