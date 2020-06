Pablo Iglesia defiende en Moncloa, "como líder de Podemos", la desmilitarización de la Guardia Civil

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, ha defendido este martes en Moncloa, durante la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, la desmilitarización de la Guardia Civil, aunque ha matizado que pronunciaba estas palabras como secretario general de Podemos, y no en calidad de vicepresidente.

"Si respondiera como líder de mi partido, le diría que el hecho de que los guardias civiles pudiera reunirse, manifestarse y sindicarse, como de hecho han reivindicado las asociaciones profesionales, me parece muy bien", ha afirmado al ser preguntado por esta cuestión.

No obstante, a continuación ha añadido que "como vicepresidente segundo del Gobierno" debe ser "prudente" y no hacer "comentarios al respecto". "No me corresponde", ha asegurado, eso sí, tras haber respondido ya la pregunta, pero hablando como "líder" de su formación.

PLENA CONFIANZA EN LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

Por otra parte, preguntado sobre si tiene plena confianza en el compromiso democrático de la Policía y l a Guardia Civil, Iglesias ha asegurado tajante que "sólo faltaría", porque "no hay ninguna institución en nuestro país en el marco de la democracia que pudiera permitirse un tipo de comportamiento que no fuera democrático".

"La Policía y la Guardia Civil forman parte del Estado y están sometidos al principio de jerarquía. Tengo plena confianza en el trabajo del Ministerio de Interior y de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan para proteger y servir, lógicamente desde los valores propios de una democracia", ha apostillado.