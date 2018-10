Pablo Iglesias avanza que no apoyarán la reforma de Sánchez para suprimir aforados si deja fuera al Rey

Actualizado 20/09/2018 14:08:39 CET



Pide también al PSOE que rectifique y apoye en la Mesa del Congreso abrir una comisión de investigación sobre el Rey Juan Carlos

MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha avanzado este jueves que su formación no apoyará la reforma de la Constitución que anunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para acabar con los aforamientos si no se incluye también la supresión de la inviolabilidad de los miembros de la Casa Real.

"Desde luego no vamos a apoyar una medida que deje fuera del control democrático a la Monarquía", ha sentenciado Iglesias en una rueda de prensa en el Congreso, al ser preguntado por el anteproyecto de reforma constitucional que tiene previsto aprobar el Ejecutivo este viernes en el Consejo de Ministros.

Según Iglesias, es "absurdo" plantear este debate "sin establecer previamente una serie de criterios que respondan a la demanda social en este aspecto". "Es impresentable decir que tienen que acabar los aforamientos y excluir de esos aforamientos al jefe del Estado para actos no refrendados por ministros", ha enfatizado.

Aunque no ha concretado si esta posición se traducirá en un voto en contra o en una abstención cuando el anteproyecto llegue al Congreso, el líder 'morado' sí ha querido dejar claro que el Gobierno no puede contar con su apoyo para reformar la Constitución si no se incluye también la supresión de la inviolabilidad del Rey.

ES INEXPLICABLE EN DEMOCRACIA

"En los actos en los que el Rey es refrendado por ministros o por el presidente del Gobierno, tiene lógica que sea irresponsable, pero en el resto de los actos es inexplicable en democracia, en el siglo XXI, que esto siga ocurriendo. Esperamos que el Gobierno lo reconsidere. Si no, no podrá contar con nuestro apoyo", ha avisado.

Así lo ha asegurado en la rueda de prensa en la que precisamente ha presentando la solicitud que Unidos Podemos ha realizado a la Mesa del Congreso para que reconsidere su decisión de rechazar una comisión de investigación parlamentaria sobre las presuntas irregularidades de las que ha sido acusado el Rey emérito Juan Carlos I.

A este respecto, el líder de Podemos ha vuelto a pedir al PSOE que reconsidere su decisión de rechazar, junto al PP y Ciudadanos, esta comisión, y permita que se abra, porque serviría para investigar un asunto de "interés general" y porque, según Iglesias, "hay sospechas más que fundadas e indicios más que fundados de casos de corrupción que tienen implicaciones políticas muy serias".

EXIGE AL PSOE QUE DEJE DE "BLANQUEAR LA MONARQUÍA"

"Un Gobierno que nació de una moción de censura contra la corrupción no se puede permitir seguir amparando con PP y Ciudadanos posibles casos de corrupción en la Monarquía", ha insistido, tras avisar de que el Gobierno no podrá contar con Podemos "para blanquear la corrupción de la Monarquía", como cree que "están haciendo PP, PSOE y Ciudadanos".

En este sentido, ha añadido que también sospecha que "una parte de sus electores no les parece sensato que el PSOE se una a PP y Ciudadanos para proteger a la Monarquía" y que, por ello, esperan que sea "coherente". "Esperamos que los partidos monárquicos reconsideren su posición y entiendan que son los máximos interesados en demostrar la limpieza de esta institución", ha apostillado.

En este sentido, ha avisado de que "hace más daño a la Monarquía ver cómo hay partidos que actúan de escudo para que no se investigue al anterior jefe del Estado, que una decisión democrática" como es, a su parecer, la de "abrir una comisión para que todo el mundo pueda explicarse".