Archivo - El exlíder de Podemos, Pablo Iglesias y la cabeza de lista de Podemos a las elecciones europeas, Irene Montero, durante el acto de cierre de campaña de Podemos para los comicios europeos, a 7 de junio de 2024, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El exlíder de Podemos Pablo Iglesias entrará en escena durante el cierre de campaña de la formación a las elecciones generales del 29N para apoyar a la candidata 'morada', Irene Montero.

Según ha publicado en las redes sociales la actual secretaria general del partido, Ione Belarra, el mitin de cierre de campaña tendrá lugar en Madrid, concretamente en el auditorio 'El Hoyo' del distrito de Moratalaz.

Belarra ha compartido la escaleta del evento que incluye las intervenciones de Montero flanqueada por Iglesias, ella misma y varios integrantes de la lista como 'Tito Morano' y Dina Bousselham.

También tomarán la palabra los cabezas de lista de Podemos en Sevilla Mar Cambrollé y el de Asturias Manuel Pravia, el secretario de Organización del partido, Pablo Fernández, la eurodiputada Isa Serra y el dirigente del partido Serigne Mbaye.

De momento, el del viernes es el único acto de Iglesias en la campaña electoral de Podemos en la que han participado otros exdirigentes como el exportavoz parlamentario Pablo Echenique.