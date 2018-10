Pagaza (UPyD) acusa a ETA de hablar sobre su disolución para "tapar" el delito de enaltecimiento en homenajes a etarras

Publicado 22/02/2018 13:55:11 CET

MADRID, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada por UPyD Maite Pagazaurtundúa ha acusado este jueves a ETA de anunciar el documento sobre su posible disolución para "tapar" los delitos del enaltecimiento al terrorismo que supuestamente se han cometido en Andoain (Guipúzcoa) al homenajear a los dos etarras que colaboraron en el asesinato de su hermano, Joseba Pagazaurtundúa.

"Este documento aparece hoy en los medios de comunicación para tapar otra discusión sobre los homenajes y recibimientos a los etarras que salen de las cárceles", ha señalado en declaraciones a Europa Press durante la presentación del libro 'La bolsa y la vida: la extorsión y la violencia de ETA contra el mundo empresarial' en la sede del Parlamento Europeo en España.

Pagaza se ha pronunciado así después de que la localidad guipuzcoana recibiese este domingo a los dos miembros de ETA Iñaki Igerategi e Ignacio Otaño, condenados por integrar el comando ZIP de ETA y, entre otras cuestiones, por ofrecer información para que la banda asesinara a su hermano Joseba Pagazaurtundúa en febrero de 2003.

De este modo, ha asegurado el anuncio de ETA sobre su posible disolución para antes del verano es "una cortina de humo" para que "no se hable de lo que a ellos no les interesa" y ha advertido de que "lo que quiere el mundo de EH Bildu es que el Código Penal español elimine el delito de enaltecimiento del terrorismo" para "poder hacer esos recibimientos sin disimulo ninguno". "Es algo que no va a ocurrir, son delitos que están vigentes en todo el ordenamiento jurídico europeo", ha recordado.

Pagaza ha explicado que "aunque desde EH Bildu dicen que no son homenajes públicos y que son personas que simplemente van a su casa, solo lo hacen cuando siguen en la disciplina de la banda", a lo que ha añadido: "A los que han iniciado un proceso de reinserción no le hacen ninguna bienvenida y eso desenmascara la realidad".