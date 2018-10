Alonso espera que este jueves el Parlamento vasco condene actos de enaltecimiento del terrorismo como el de Andoain

Publicado 21/02/2018 11:11:41 CET

Dice que el hecho de que la Ertzaintza no encuentre indicio de delito en estos actos contrasta con lo que defiende el delegado del Gobierno

BILBAO, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, espera que este jueves el Parlamento Vasco condene los actos de enaltecimiento del terrorismo y de humillación de las víctimas como el que ocurrió el pasado fin de semana en Andoain (Gipuzkoa) con el recibimiento a dos miembros de ETA que colaboraron en el asesinato del jefe de la Policía Municipal Joseba Pagazaurtundua.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, se ha referido, Alonso ha indicado que el hecho de que la Ertzaintza no haya encontrado indicio de delito en estos actos contrasta con la posición que defiende el delegado del Gobierno.

El presidente del PP vasco ha señalado que "todo el mundo ve lo que está ocurriendo y la reiteración con la que ocurren estas cosas". En su opinión, se pueda estar ante un supuesto de enaltecimiento del terrorismo y ha apuntado que el acto supone una "humillación para las víctimas".

Asimismo, ha destacado que el acto se produjo unos días después del homenaje al sargento Joseba Pagazaurtundua y ha denunciado que los colaboradores necesarios "sean recibidos como héroes" por vecinos "que los jaleaban" e incluso "en presencia de niños y adolescentes".

"No se puede mirar para otro lado, son más de 70 homenajes, quiere decir que hay una parte de la sociedad vasca que se ancla en el odio, en la nostalgia del terror y quieren reivindicar a quienes hicieron tanto daño a Euskadi como si fueran héroes. No podemos permanecer impasibles ante esto", ha manifestado.

PARLAMENTO VASCO

Alonso ha recordado que han presentado una iniciativa en el Parlamento que se debatirá este jueves y espera que se produzca un "posicionamiento claro de condena de estos actos, de repulsa" por parte del Parlamento Vasco.

No obstante, ante las enmiendas presentadas, ha señalado que la de PNV y PSE-EE es "muy decepcionante" y habla de esta cuestión "como si ocurriera en cualquier lugar del mundo, y como si fuera una cosa genérica".

Tras indicar que la declaración presentada se pudo consensuar en Navarra, ha señalado que espera que aquí también sea posible y ha manifestado que le "sorprende" estar más cerca de la enmienda de Elkarrekin Podemos. En su opinión, sería "una señal muy mala" que no se pudiera aprobar y ha manifestado que están en contacto con los grupos para tratar de llegar a un acuerdo.

Alfonso Alonso ha recordado que se ha producido más de 70 actos de homenaje y llega un momento en que "ya está bien". "Si no presentamos una iniciativa, si no hubiéramos acudido allí, si no lo hubieran hecho visible, no se hablaría mucho de esas cosas".

A su juicio, la solución no puede ser "mirar para otro lado" porque eso es "muy duro" a la hora de construir la memoria. Alonso ha indicado que si el terrorismo duró tanto tiempo fue porque tuvo "apoyo social" y hubo "mucha gente que miro hacia otro lado".

En este sentido, ha señalado que la convivencia se gana "mirando de frente y "defendiendo activamente la libertad". Alonso ha manifestado que la obligación del PP es ser "insistente, incisivo" y "sacar estos asuntos para que se pueda hablar". Asimismo, ha manifestado que les preocupa "mucho" el mensaje que se está lanzado a las siguientes generaciones.