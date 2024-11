Page aconseja a la dirección del PSOE evitar los ataques a jueces y no ocupar el papel de "víctima"

Afea que no exista una discusión dentro del Congreso del PSOE sobre el acuerdo entre el PSC y ERC

SEVILLA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ha pronunciado sobre las últimas críticas de la dirección del PSOE al sistema judicial aconsejándoles evitar estas referencias porque, aunque cree que "es legítimo pensar eso hacia adentro", cree que en público "es preferible no ocupar ese papel de víctimas".

Así se ha pronunciado Page en declaraciones a los periodistas desde el 41º Congreso Federal de Sevilla sobre las últimas críticas que han lanzado distintos dirigentes sociales al sistema judicial por las últimas polémicas.

"Es legítimo pensarlo y, si se piensa así, combatirlo, pero creo que es preferible no ocupar ese papel de víctimas", ha proclamado Page en este sentido, apostillando que "el victimismo es el último recurso de cualquier proyecto político".

"Y no solo es el último recurso, sino que además el victimismo puede tener algún entendimiento, puede tener una lógica cuando va precedido de una dosis enorme de autocrítica", ha añadido Emiliano García-Page, justo después de la comida que ha mantenido con el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, y el resto de líderes socialistas autonómicos.

En este contexto, Page además ha dicho que los españoles "verían bien que en algún momento el PSOE pudiera decir hacia afuera que en algunas cosas" se puede equivocar: "Eso también daría credibilidad a todas las acusaciones infundadas que se nos están haciendo".

CONTRA LOS ACUERDOS CON JUNTS

En su argumentación, Page ha vuelto a criticar públicamente los acuerdos con EH Bildu y Junts, partido al que ha definido como "extrema derecha, encima independentista y en algunos aspectos xenófobos", a la vez que ha puesto en cuestión los insultos al PP porque, según ha dicho, "los insultos no dan votos".

El presidente castellano-manchego también ha hablado sobre el 41º Congreso Federal del PSOE, destacando que su mayor preocupación tiene que ver con el debate de ideas y más concretamente sobre la financiación singular para Cataluña.

En este contexto, Page ha afeado que no se haya sometido a discusión el acuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común de financiación: "Es una cosa que ha firmado el PSC, pero el PSOE no lo va a reafirmar, no lo va a validar. Eso no está planteado. Y el propio Partido Socialista de Cataluña no ha presentado enmiendas en materia de financiación".