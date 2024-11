Page, sobre Aldama, dice que "los que tienen intención de corromper llaman a aquellas puertas que son corrompibles"

Señala que el empresario les quiso "colar un contrato de mascarillas": "Y nos negamos, no nos olió bien"

CIUDAD REAL, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha pronunciado este miércoles sobre el empresario Víctor de Aldama, el presunto conseguidor del 'caso Koldo', asegurando que "probablemente los que tienen intención de corromper llaman a aquellas puertas que son corrompibles".

En este sentido, Page ha recordado que "por mediación de Aldama" hubo un intento de vender mascarillas al Ejecutivo castellanomanchego, que se opuso porque "no olió bien".

"Aquí lo tendrían crudo. De hecho, incluso por mediación de Aldama, se nos intentó colar un contrato de mascarillas a través del aeropuerto de Ciudad Real, que le sonará por otras cosas. Y nos negamos. No nos olió bien. Punto", ha expresado.

De este modo ha reaccionado el mandatario autonómico al ser preguntado en Ciudad Real sobre si, como consideran algunos dirigentes del PSOE y algunos ministros, Aldama es "un pequeño Nicolás".

"Tengo la suerte personal de que, como no me he llevado bien con casi ninguno de los que salen ahí, a mí no me han dicho nada. Lo mejor para mí es no conocer a ninguno. Y a los que conozco por política, como tampoco he tenido buena relación ni buen rollo, me he librado", ha agregado García-Page.

TODO LO QUE NO SEA TRABAJAR POR LA GENTE, PREOCUPA

Preguntado por las manifestaciones de Aldama, que ha deslizado que Pedro Sánchez era conocedor de la trama, el también secretario de los socialistas castellanomanchegos ha dicho que este y otros muchos asuntos, que quizá puedan "terminar convergiendo, van a sede judicial".

"Más allá de la opinión de uno o de las estrategias de defensa o de acusación que pueda tener cada uno, lo primero que tienen que hacer los tribunales es fijar los hechos y a partir de ahí encausar o no hacerlo", ha precisado.

Ha señalado que "todo el mundo tiene prisas en sacar conclusiones, pero estando ante los tribunales la causa, lo prudente, lo razonable, es esperar a que se fijen los hechos, que los tribunales den por sentado lo que ha pasado": "Porque si no podríamos entrar en un circo infinito de declaraciones y contradeclaraciones".

Preguntado sobre como puede afectar esta cuestión al PSOE, ha afirmado que "todo lo que son manchas de asuntos turbios y que afecten a planteamientos de corrupción, no solo dañan el sistema democrático, sino que dañan elementalmente la columna vertebral de un proyecto que es social".

"El PSOE es útil en la medida en que trabaja por los intereses de la gente y particularmente de quien más lo necesita. Todo lo que no sea eso, evidentemente, nos tiene que preocupar", ha advertido.

Dicho esto, y tras precisar que tanto la dirección del partido como las direcciones en cada federación afectadas van a poder defenderse de las acusaciones que se están planteando, ha confesado que lo "único que desea" es que de "los pleitos los únicos que deben salir mal parados son los delincuentes".