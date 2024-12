Page cree que Ferraz no llevó el acuerdo de financiación con ERC al 41 Congreso ante el "riesgo de fractura" del PSOE

Ensalza la "enorme capacidad política" de Óscar López, asegurando que "donde esté, va a dar batalla"

TOLEDO, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, considera que la dirección nacional del PSOE decidió no plantear en el 41 Congreso Federal la ratificación del acuerdo de financiación singular entre PSC y ERC porque no iba a salir adelante y había "riesgo de fractura estructural" en la organización.

Además, ha ensalzado la "enorme capacidad" del ministro Óscar López, que previsiblemente optará a ser el nuevo líder del PSOE en Madrid y ha criticado que el secretario general, Pedro Sánchez, no rindiera cuentas ante los delegados del PSOE y se optara por un modelo "plebiscitario" y sin debate, según ha lamentado.

"No aparece la palabra indulto, amnistía, se ha querido evitar problemas, pero es que además en el terreno central de la financiación, han sido muy útiles todos los debates y las opiniones que hemos mantenido en público, han servido realmente porque la dirección se dio cuenta desde el primer momento de que si se planteaba la ratificación del acuerdo con Esquerra Republicana del Partido Socialista catalán, no iba a salir adelante. Al contrario, que había un serio riesgo de una fractura estructural de la organización", ha señalado.

A su vez, el líder de los socialistas de Castilla La Mancha ha ensalzado la "enorme capacidad política" de Óscar López asegurando que "donde esté, va a dar batalla". Este jueves López formalizará su candidatura para sustituir a Juan Lobato al frente de la federación madrileña, durante una entrevista en Antena3, que recoge Europa Press.

"Óscar López es una persona de valía, sinceramente. Mire que vengo diciendo estos días atrás que Juan Lobato lo es, y Óscar, yo en la parte que le he conocido y le he conocido en distintos cargos, en distintas sensibilidades orgánicas, creo que es una persona con una enorme capacidad política. Donde esté, va a dar batalla, eso lo tengo muy claro", ha aseverado.

LA EJECUTIVA DEL PSOE, EXTENSIÓN DE LA SECRETARÍA GENERAL

En cuanto al congreso que los socialistas han celebrado este fin de semana en Sevilla, tras cuestionar que se haya planteado como un "espectáculo-mítin", ha echado en falta que el secretario general "rinda cuentas" y se abriese un debate, como era tradición en estos conclaves.

"Confío en que esta intención, en cuanto un tanto radical que se plantea ahora, pues no sea la que marque el devenir de los acontecimientos".

Dicho esto, ha alertado de que aún "no se sabe" cuáles son las consecuencias de plantear que la Ejecutiva sea "una extensión de la secretaría general", pues considera que el modelo "muy plebiscitario" instaurado "aún no se ha llegado a digerir".

NOTÓ CORRIENTES DE FONDO

En cuanto las ponencias, luego de considerar que "han llegado al congreso muchísimo más moderadas, mucho más reconocibles con la ideología clásica de lo que aventura la gestión del Gobierno", ha lamentado que las cuestiones que son controversias para el Ejecutivo central "no se hayan dejado ver".

Dicho esto, ha opinado que lo "verdaderamente importante" de los congresos no es solamente lo político, sino "analizar gestos", añadiendo que "se notaban muchísimas corrientes de fondo".

"Lo que sucede es que en los partidos políticos la expresión a veces de la opinión va en el ruido, en el nivel de los aplausos", ha precisado.

REIVINDICA A FELIPE GONZÁLEZ

De igual modo, el titular del Ejecutivo castellanomanchego ha vuelto a reivindicar la figura de Felipe González, señalando que su marcha "fue un drama para todos". "Hay un antes y un después con Felipe González en la historia de España en muchos aspectos, pero la del PSOE por completo".

Preguntado por las palabras del ministro Óscar Puente, que aseguró que no necesitan a González porque ya tienen "al mejor líder y al mejor proyecto", García-Page ha indicado que esta cuestión no le preocupa, porque "no busca protagonismo".

"Yo estoy en el final casi de mi trayectoria política y aspiro simplemente a no tener que tapar ni tachar de mi currículum durante tantos años todo lo que he creído", ha dicho García-Page, que tras retratarse como "político vocacional", ha manifestado estar "orgullosísimo de todo" lo que le ha pasado en la vida.

"Incluso reconozco muchos errores y cosas que no debieran haber sido. Pero no estoy dispuesto, para ser mejor político, a dejar de ser persona. Me siento en este momento enormemente querido, vaya por donde vaya en España", ha terminado asegurando.