Page dice que la amnistía "carece de base moral" y defiende no formar Gobierno "a cualquier precio"

Dice que es "un logro" del actual PSOE de Sánchez conseguir que se vuelvan a juntar Alfonso Guerra y Felipe González



MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado que una ley de amnistía que favorezca a los independentistas catalanes "carece de base moral" porque la apoyarían "los propios beneficiarios" y ha defendido que no se puede formar un Gobierno de España "a cualquier precio".

"No me voy a anticipar a las circunstancias, pero evidentemente daré mi opinión", ha adelantado en declaraciones a los medios antes de asistir a la presentación del libro del exvicepresidente Alfonso Guerra ('La rosa y las espinas. El hombre detrás del político'), donde también participa el expresidente socialista Felipe González,

Al hilo, el presidente regional ha dicho que no cree que esa amnistía esté ya acordada con el PSOE, tal y como apuntó el líder de ERC, Oriol Junqueras, porque si estuviera pactada "ya se sabría perfectamente".

Page no ha descartado una repetición electoral --"Es posible", ha indicado"-- y ha asegurado que, en este caso, tanto el PSOE como el PP tendría posibilidades de mejorar sus resultados respecto al 23J. "Evidentemente tampoco se pueden convocar elecciones ni apostar a ellas por un cálculo electoral", ha señalado.

En este contexto, ha defendido que el PSOE pueda debatir sobre una hipotética ley de amnistía. "A ver si solo va a poder hablar Puigdemont", ha ironizado el dirigente político, quien ha recordado otros debates en el partido en anteriores época. "Cada vez que en España ha habido algún tipo de controversia, el PSOE se ha resentido", ha recordado.

No obstante, ha descartado transfuguismo en diputados socialistas en la investidura de Sánchez, aunque ha avisado al presidente del Gobierno sobre las negociaciones con los independentistas catalanes: "Que los árboles no nos impidan ver el bosque. Que la investidura de hoy no nos impida las investiduras de mañana y de pasado mañana".

ENCUENTRO GUERRA Y GONZÁLEZ

Respecto a la presentación del libro de Guerra en la que coincide con González, pese a las discrepancias que ambos dirigentes tuvieron en el pasado, Page ha señalado que es "un logro del actual" PSOE de Pedro Sánchez que ambos políticos se vuelvan a juntar. Asimismo, ha apuntado que no hay ningún problema en este encuentro, destacando que no hay que ver "conspiraciones" donde no las hay. "Esto es Madrid, no es Waterloo, que sí hay conspiraciones. Aquí lo único que hay son presentaciones de libros", ha dicho.

En este punto, ha defendido que tanto Guerra como González son los

"dirigentes políticos que más han dejado en la oposición" al Partido Popular. "Ya me gustaría que todos los socialistas hubiéramos podido ganar al PP por el mismo nivel de votos que ganaron ellos", ha reivindicado.