Page respalda a Lambán en la presentación de su libro y dice que habría sido "más radical" en la votación de la amnistía

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha mostrado su respaldo al secretario general del PSOE en Aragón, Javier Lambán, defendiendo que él habría sido "más radical" en la votación de la amnistía en el Senado.

En declaraciones a los medios a la entrada de la presentación del libro de Lambán 'Una emoción política' en Madrid, Page ha subrayado que cree el político aragonés ya tendría "asumido y claro" las consecuencias de no acudir a la Cámara Alta para votar la amnistía, motivo por el que podría ser multado hasta con 600 euros, según el reglamento interno de los socialistas.

Preguntado por qué habría hecho en la situación de Lambán, el presidente castellanomanchego ha explicado que él no es diputado ni senador --"Y casi me alegro", ha ironizado-- pero habría sido "más radical". "Hubiera sido más duro", ha reiterado después, aclarando que es lo que haría él a nivel personal, pues, según ha recordado, "los diputados y senadores no pueden ni deben recibir consignas".

Page también se ha referido al periodo de reflexión del presidente Pedro Sánchez, incidiendo que todavía mantiene "un interrogante" sobre lo que pasó en aquellos días de ausencia del jefe del Ejecutivo. "Digamos que no lo he procesado todavía, pero obviamente mejor que sigamos con la normalidad", ha dicho el dirigente del PSOE. "Como se planteó como un trauma, un bloqueo personal y un drama personal, me alegro sinceramente de que no fuera así, porque esas cosas yo no me gustan, ni con los míos, ni con los de enfrente siquiera", ha subrayado.

Sobre el reconocimiento del Estado de Palestina por parte del Gobierno, anunciado para el próximo 28 de mayo, Page ha destacado que le "parece bien" y ha deseado que este gesto "ayude a la convivencia" en la zona que "se lleva esperando desde el año 1947". Así, ha señalado que ahora hay que esperar para ver "de qué Estado hablamos", porque "ni siquiera los propios palestinos lo tienen del todo claro", a la vez que ha pedido que este reconocimiento "no se convierta en un 'pim pam pum', ni con Israel ni con nadie".

Además, el presidente de Castilla-La Mancha ha mostrado su deseo de que la retirada de la embajadora española de Buenos Aires sea "algo transitorio" porque, para Page, los dos pueblos, el español y el argentino, "están muy por encima de las trifulcas políticas".

Respecto a las palabras de Milei sobre la mujer del presidente del Gobierno, ha asegurado que "necesitan contestación" pero a su vez ha lamentado que "es evidente que va a seguir diciéndolo". Asimismo, ha aprovechado para apuntillar que él "contaría las cosas que dice Milei no por las barbaridades, sino por las que son normales, que se cuentan con los dedos de la mano".