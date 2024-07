Los partidos de la coalición Sumar celebran una mesa técnica sin primeros espadas, para evaluar la situación tras el 9J

Se reúnen responsables de organización y otros cargos ejecutivos para reflexionar sobre los retos políticos del espacio y del Gobierno



MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Sumar, IU, 'Comunes', Más Madrid y Verdes Equo han reunido a sus secretarios de Organización y otros cargos ejecutivos en el marco de la mesa de la coalición impulsada para reflexionar y reforzar el espacio tras el mal resultado de las elecciones.

Fuentes de Sumar han informado este martes de este encuentro, que da "continuidad" a las conversaciones entre las distintas formaciones políticas que se venían dando hasta ahora, emplazándose las distintas formaciones a próximas reuniones.

En este sentido, aclaran que se ha optado en esta ocasión por una mesa de carácter "técnico-político" al congregar a cargos responsables de las áreas de organización o de relaciones institucionales. Es decir, un enfoque "algo distinto" a una cumbre entre líderes de las formaciones como se había barajado en los últimos días.

CONTENIDO, RETOS DEL GOBIERNO, SITUACIÓN DEL ESPACIO Y PGE

También han detallado que la reunión ha servido para hacer una análisis compartido del momento político actual y se han abordado aspectos relativos a la actividad parlamentaria, el escenario político de cara al futuro y los "retos" del Gobierno de coalición.

A su vez, se ha iniciado una reflexión sobre los objetivos a los que aspira el socio minoritario del Ejecutivo de cara a los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En el caso de los 'comunes' han participado en el encuentro la diputada y una de las tres coordinadoras de la formación, Candela López y el responsable de relaciones políticas, Adrià Alemany. IU ha optado por Amanda Meyer y Fernando Sánchez como miembros de la dirección delegada de la formación mientras en el caso de Más Madrid ha acudido su secretario de Organización, Gabriel Ortega.

Recientemente, la responsable de Organización de Sumar y miembro de la coordinadora interina, Lara Hernández, desgranó que la decisión de constituir esta mesa tenía como objetivo desplegar una cultura política, donde los partidos coaligados se relacionaran de forma horizontal y en pie de igualdad.

La cita se produce después de que el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, manifestara ayer que el proceso de reflexión y rearme de la confluencia se iba a hacer a ritmo "pausado", "tranquilo" y "riguroso", sin especificar cuándo se iba a celebrar la mesa de coalición que se anunció tras los comicios del 9J.

Durante su comparecencia, enfrió el horizonte inmediato de una mesa de líderes políticos y resaltó que se venían produciendo contactos enrte aliados de forma discreta.

Asimismo, dijo que querían una reflexión serena para reforzar el espacio, lo que entraña que este proceso "no va a ser rápido y que no tiene un día marcado en el calendario". "No vamos a correr", ahondó.

Ayer, la coportavoz delegada de IU, Amanda Meyer, manifestó la voluntad de su formación era que la mesa de partidos se reuniera cuanto antes. Eso sí, enfatizó que lo relevante de esa cita era el contenido pues ahora no era el momento de escenificación ni de fotos.

"Creo que no viene al caso pensar en fotos, ni en el espectáculo ni en la escenificación. No es momento de escenificar, es momento de trabajar y cuando haya que escenificar, pues se escenificará", afirmó.

Por otro lado y como ya habían avanzado durante la semana pasada no han participado en este foro Compromís, Chunta y Més per Mallorca, que optaron por desmarcarse de esta mesa y limitar su relación con Sumar al ámbito del grupo parlamentario.