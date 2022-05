Pasa a disposición de la AN un bloguero prorruso detenido en Tarragona cuya defensa lleva el abogado de Puigdemont

El bloguero ucraniano Anatoli Shariy - YOUTUBE DE ANATOLI SHARIY

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

El bloguero ucraniano Anatoli Shariy, reclamado por Ucrania por un delito de traición y propaganda, pasará este jueves a disposición del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama un día después de ser detenido en Tarragona en virtud a una orden internacional. Al bloguero le asiste Gonzalo Boye, el abogado del expresident de Cataluña Carles Puigdemont.

Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que Shariy, acusado de traición por sus posiciones prorrusas, pasará a lo largo del día ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 4, que se encuentra de guardia esta semana. La detención se llevó a cabo en Tarragona, donde residía este bloguero, según añaden fuentes policiales.

Por su parte, los Servicios de Seguridad de Ucrania (SBU) han señalado que las investigaciones en torno al bloguero se remontan al año 2021. El servicio también acusa al bloguero de promover un discurso de odio al considerar que Shariy ha llevado a cabo actividades contrarias a la seguridad nacional de Ucrania con su labor informativa, actuando incluso al servicio de intereses extranjeros, en alusión a Rusia.

Esta detención, que se llevó a cabo este miércoles en Tarragona, es "otra prueba de que los traidores recibirán su castigo tarde o temprano", según han destacado las autoridades ucranianas, que han agradecido la colaboración tanto de entidades nacionales como de los "socios" internacionales.

Ucrania, que solicita su extradición, promete que hará todo lo posible para que Shariy, que tiene un canal propio en YouTube, rinda cuentas por sus presuntos delitos. En los últimos meses, a raíz de la ofensiva militar lanzada por Moscú, Kiev ha intensificado la vigilancia de los contenidos informativos que supuestamente defienden posiciones prorrusas.

Shariy había asegurado en un 'tuit' el miércoles que un asesor del Ministerio del Interior ucraniano le había "amenazado". "Me dijo que la Inteligencia ucraniana me encontraría en Europa y... Ladrón, corrupto e idiota. Mi único delito es que os he expuesto demasiado poco, ladrones", escribió.

El bloguero también denunció a finales de marzo que había sido víctima de un escrache por parte de otros ciudadanos ucranianos delante de su casa en el municipio de Tarragona en el que reside.