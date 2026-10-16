Patxi López niega nueva presencia de buques de Marruecos en aguas españolas: "No le consta a nadie"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. - Diego Radamés - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha negado que se hayan producido nuevas maniobras de buques militares de Marruecos en aguas españolas en los últimos días, durante la visita de los Reyes a Ceuta y Melilla, asegurando que "no le constan a nadie".

"No me consta nada sobre esos buques de los que hablan, y de momento creo que no le consta a nadie todas esas maniobras", ha indicado este viernes en declaraciones a los medios en el Congreso antes de entrar a la reunión de la Diputación Permanente.

López se refiere así a la invasión de una patrullera marroquí que estuvo durante horas frente a la costa de Ceuta este jueves 15 de octubre, según publica el diario ABC. Esta nueva incursión se habría producido poco después de la visita de Felipe VI y Letizia a Ceuta y Melilla.

En la misma línea, fuentes de Moncloa han señalado que "ni a la Guardia Civil ni a la Armada les consta que se produjeran incidentes después de los días 30 y 31" de julio y aseguran que la coordinación entre armadas y administraciones es "buena y constante".

Esos días, coincidiendo con la entrada masiva de unas 80.000 personas desde Marruecos a Ceuta de manera irregular, buques militares de Rabat incursionaron en aguas españolas; un episodio que el Gobierno no desveló.