Patxi López pide "inteligencia" a la izquierda para cerrar listas de unidad con el PSOE en el Senado para el 29N

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López. - Gabriel Luengas - Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha urgido a las formaciones de izquierda a cerrar un acuerdo con el PSOE para concurrir juntos a las elecciones al Senado, a solo unas horas de que se cierre el plazo para cerrar coaliciones electorales.

"Tengo siempre confianza en la inteligencia de la izquierda y que seamos capaces de ver lo que tenemos enfrente, de ver lo que nos jugamos", ha indicado López este viernes en declaraciones a los medios antes de la reunión de la Comisión Permanente.

Los socialistas y las formaciones a su izquierda llevan días negociando una posible candidatura de unidad después de que la plataforma 'Senadoras y Senadores por la Democracia' presentase una iniciativa a favor de concentrar el voto de izquierda con el objetivo de rentabilizar los apoyos y arrebatar el control de la Cámara Alta al PP.

En este sentido ha pedido a los partidos a su izquierda que sepan ver lo que les dice "no solo la inteligencia sino también las matemáticas", haciendo hincapié en que una candidatura de unidad les favorecería en el reparto de escaños. López, por tanto, espera que finalmente haya un acuerdo, "que seamos inteligentes para hacer lo que hay que hacer", ha manifestado.

FRENTE AMPLIO

Por otro lado, respecto a una posible coalición de izquierdas que aglutine al Frente Amplio y a Podemos en las elecciones al Congreso, dice que a los socialistas les gustaría que hubiera "unidad" para que "no se perdiera el valor de ningún voto".

No obstante ha dejado claro que el PSOE no va a interferir en este proceso de negociación y de diálogo "que ojalá fructifique" y que debe resolverse en las próximas horas, antes de las 12 de la noche de este viernes.