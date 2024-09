Patxi López pide a Page que se deje de "humo" y explique por qué la financiación catalana "no es de izquierdas"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha reclamado al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que evite el "humo" a la hora de hablar sobre financiación autonómica y le ha retado a explicar por qué sostiene que la financiación singular para Cataluña "no es de izquierdas".

El presidente castellanomanchego ha asegurado durante una entrevista este martes que el acuerdo entre el PSC y ERC forma parte de "un chantaje bastante espurio de los independentistas" y por tanto no le parece ni "progresista", ni "constitucional", ni de "las esencias de las izquierdas".

Al ser preguntado por estas palabras durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces, López ha asegurado que estas afirmaciones "en base a humo" del 'baron' socialista no son "la mejor forma de hacer pedagogía política". "¿Podría decir por qué no es de izquierdas? ¿por qué no es socialista? Es que no lo entiendo", ha insistido.

TODAS LAS CCAA SE BENEFICIARÁN

Al hilo de esta cuestión, el portavoz socialista ha vuelto a reivindicar el acuerdo de financiación autonómica pactado por el PSC y ha reiterado que "todas" las comunidades autónomas van a "salir beneficiadas" en el nuevo sistema de financiación que pretende impulsar el Ejecutivo.

"Será una financiación que se adapte a las peculiaridades, que se adapte a la población que tienen, a la dispersión de sus municipios, a las características propias de cada territorio", ha incidido.

En ese sentido, ha censurado que el PP "chille tanto" y utilice la financiación para "ocultar su proyecto neoliberal" cuando el modelo que impulsan desde sus gobiernos consiste en privatizar los servicios, rebajar las prestaciones y perdonar impuestos a los ricos. "Van en contra de la progresividad fiscal", ha criticado.