Patxi López reprocha al PP el acto contra la amnistía y pide a Aznar "que se calle"

Dice que Feijóo obedece al expresidente y a Ayuso y convoca esta manifestación "para llenar su vacío"



MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha cargado contra el acto anunciado por el PP contra el posible acuerdo entre los socialistas y Carles Puigdemont para aprobar una amnistía a los implicados en el procès. Considera que se trata de una manifestación contra el PSOE y que busca enfrentar a los ciudadanos y, por tanto, ha pedido al expresidente del Gobierno José María Aznar, que también llamó a la movilización contra este hipotético pacto, "que se calle".

En declaraciones a los medios en el Congreso, López ha lanzado duras críticas a Aznar, a quien ha acusado de buscar la confrontación y el enfrentamiento entre españoles. A su juicio, sus palabras sólo sirven para dividir y polarizar a la sociedad, por lo que le ha recomendado guardar silencio. "Mejor que se calle", ha espetado.

Al día siguiente de que la portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, tachara de "golpistas" las palabras de Aznar llamando a una movilización ciudadana contra la amnistía, en el PSOE no rebajan el tono e insisten en sus reproches al expresidente 'popular'.

De hecho, fuentes socialistas se reafirman en el término y señalan que tal vez "se queda corto" para referirse a un presidente que metió al país en una guerra "ilegal", en referencia al conflicto en Irak del año 2003. En todo caso, sostienen que sus palabras no son propias de un exjefe del Ejecutivo y le piden mesura.

RESTAN IMPORTANCIA A LA CONVOCATORIA

Además las mismas fuentes restan importancia a la manifestación y rechazan que les pueda perjudicar o alterar su hoja de ruta. Es más, consideran que puede evidenciar las alianzas de la derecha. "Si es la foto de Colón, mejor", señala un dirigente socialista en referencia a la manifestación de 2019 a la que acudieron los líderes de PP, Vox y Ciudadanos y en la que acusaban a Sánchez de ceder ante las condiciones del entonces presidente catalán Quim Torra.

Patxi López también se ha lanzado contra Feijóo, acusándole de convocar la manifestación para tratar de "llenar su vacío", dado que en este tiempo previo a la investidura el PP ha demostrado, a su juicio, que está vacío de contenido de propuestas y de proyecto para España.

En esta misma línea ha puesto en cuestión su liderazgo al frente del PP al señalar que con la convocatoria de este acto --previsto para el fin de semana del 23 y 24 de septiembre-- lo que hace es "obedecer a Aznar, Ayuso y compañía", en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid.

Además ha señalado que España no necesita líderes que busquen la confrontación ni tampoco "voceros" de la misma. En alusión a Feijóo ha indicado que el país no necesita "líderes que no lideren" y que solo ofrecen fórmulas de un pasado fracasado.

En este sentido ha asegurado que lo mismo le hizo el PP al expresidente socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, a quien "le convocaban manifestaciones contra todo aquello que hacía avanzar al país".

RECHAZA HABLAR DE LA AMNISTÍA

Respecto al fondo del asunto, al ser cuestionado sobre si el PSOE contempla una amnistía, ha señalado que "cuando toque" y sea el tiempo de su partido será el momento de hablar, pero ha dejado claro que ahora es el turno del PP.

En la misma línea, sobre si cree los votantes socialistas están a favor de la amnistía, ha evitado pronunciarse. "De eso hablaremos cuando esté encima de la mesa", ha despejado y a continuación ha insistido en que es el tiempo de Feijóo, quien debe conseguir los cuatro votos que le faltan para su investidura.