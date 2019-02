PDeCAT dice que los presos "no son moneda de cambio" en los PGE, y condiciona su apoyo a que haya "espacios de diálogo"

Publicado 05/02/2019 11:43:21 CET

Asegura que el Gobierno del PSOE "se equivoca" si pretende hacerles 'mobbing' con la amenaza de la llegada del "tripartito de derechas"

BILBAO, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PDeCAT en el Congreso de los Diputados, Carles Campuzano, ha afirmado que los dirigentes soberanistas presos "no son moneda de cambio" en el proceso de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, y ha condicionado el apoyo de su partido a que haya "espacios de diálogo" entre los partidos políticos "a nivel de todo el Estado" para abordar "el conflicto catalán".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Campuzano ha señalado que, "de aquí al viernes", tienen tiempo para adoptar la decisión de presentar o no enmienda a la totalidad a las cuentas públicas.

"Es muy evidente que, si el Gobierno no da salida a aquello que desde hace semanas venimos planteando, que es la necesidad de crear espacios políticos que permitan abrir la discusión política entre Cataluña y las instituciones del Estado, estaremos abocados a la presentación de esa enmienda a la totalidad", ha añadido.

A su juicio, si el Ejecutivo central "realmente tiene interés en que empiece la tramitación de los PGE", debe "entender que el Partit Demòcrata no le puede entregar otro cheque en blanco, que debe moverse. Por tanto, yo hasta el último minuto voy a esperar que el Gobierno mueva ficha", ha afirmado.

En este sentido, ha dicho que "la enmienda está redactada hace muchos días", pero quieren esperar "hasta el último minuto" porque están convencidos de que "sería bueno para el conjunto del Estado que se abriese el espacio de diálogo entre las instituciones catalanas y el Estado, y entre los partidos políticos a nivel de todo el Estado para ver cómo abordamos el conflicto catalán y, al mismo tiempo, sería bueno que se pudiesen tramitar los Presupuestos Generales del Estado".

"Por eso, hasta el último minuto vamos a tener la mano tendida al Gobierno y al PSOE para ser capaces de desbloquear las dos cuestiones. Si el PSOE prefiere que los PGE no se puedan tramitar, pues tomará sus decisiones", ha añadido.

En todo caso, ha insistido en que, "si de aquí al viernes, el Gobierno mueve ficha", su partido no presentará su enmienda a la totalidad a las cuentas y supone que ERC la retiraría.

DOS ESPACIOS

"Se necesitan dos espacios: uno diálogo entre los Gobiernos --que puede ser la comisión mixta Estado-Generalitat que se contempla en el Estatut, que hay que llenarlo de contenido político-- y, por otro lado, debe haber un espacio de partidos políticos que no sólo del ámbito catalán, sino operan en las instituciones del Estado que empiece la discusión política sobre el problema propio de fondo", ha indicado.

Para Carles Campuzano, "lo que no puede ocurrir es que vayan pasando los meses y que alguien crea que el conflicto entre Cataluña y el Estado se va a resolver dejando pasar el tiempo". "El conflicto tan solo puede resolverse abriendo un espacio de diálogo que permita a todas las partes defender sus posiciones, sin impedimentos y sin imposiciones, para buscar una salida democrática basada en que sean los catalanes los que decidan el futuro político de Cataluña y eso hay que trabajarlo", ha indicado.

Campuzano ha dicho que, "si el PSOE no quiere abordar este proceso político", tampoco les puede decir a ellos que le den "la confianza para apoyar los PGE".

"Las cosas hay que construirlas y si de verdad pretendemos que los catalanes sean los que decidan el futuro político de Cataluña y que sea fruto de un acuerdo político y un proceso de diálogo que escuche a todas las partes, que no imponga ninguna posición, pero tampoco impida defender ninguna idea, necesitamos construir estos espacios de diálogo que hasta ahora no existen", ha indicado.

A su juicio, se ha llegado hasta esta situación porque "no han existido espacios de diálogo político para abordar esa cuestión". "El diálogo entre Gobierno es imprescindible, la comisión mixta bilateral puede y debe jugar un papel fundamental en ese diálogo. Hasta ahora los resultados del diálogo entre los dos Gobiernos en aquellas materias que les competen a unos y a otros en la legalidad vigente, ha tenido algunos éxitos, pero muy escasos", ha indicado.

"EL ELEFANTE EN LA HABITACIÓN"

El portavoz del PDeCAT en el Congreso ha precisado que se necesita "abordar la cuestión de fondo, que debe ser protagonizada por todos los partidos políticos que tengan ganas y voluntad de buscar una salida negociada al conflicto".

"Haríamos una gran conversación política sobre el conflicto entre Cataluña y España, que es el elefante en la habitación. No se puede continuar haciendo política sin abordar ese conflicto o creyendo que simplemente con otro clima desinflamamos el problema porque, entre otras cuestiones, y eso está vinculado con el proceso judicial en marcha para una parte muy amplia de la sociedad catalana, que incluso va más allá de la sociedad catalana que apuesta por la independencia y el derecho a decidir, hay una enorme indignación por el juicio", ha apuntado.

En este sentido, ha advertido de que, "para desinflamar, se necesita hacer política", que es lo que propone al PSOE. "Sería interesante y relevante que el PNV participase en una mesa de este tipo, aportando su buen hacer y su mirada inteligente en la resolución de conflictos", ha indicado.

Tras reconocer que no les gustaría coincidir en el rechazo a los Presupuestos con el PP y Ciudadanos, ha manifestado que "será responsabilidad del PSOE" si las cuentas "son tumbadas la semana que viene". "Está en sus manos abrir esos espacios de diálogo político para encauzar el conflicto", ha subrayado.

Carles Campuzano ha asegurado que el PSOE y el Gobierno "se equivocan" si pretenden hacerles 'mobbing' con la amenaza de la llegada del "tripartito de derechas".

ELECCIONES

El portavoz del PDeCAT ha recordado que es potestad del presidente del Gobierno disolver las Cámaras y convocar elecciones, y ha apuntado que "él sabrá qué le interesa, si durar más tiempo en la legislatura con unos Presupuestos prorrogados o si ir a unas elecciones".

"En cualquier caso, lo que determine el resultadO electoral será lo que decidan los ciudadanos y espero que, si hay unas elecciones generales en Cataluña, las fuerzas políticas soberanistas obtengan un gran resultado que ayude a conformar mayorías en el conjunto del Estado parecidas a las que hicieron posible la moción de censura. Si el PSOE es derrotado no será por nuestra responsabilidad, sino por sus errores", ha precisado.

Tras rechazar que Pedro Sánchez sea "lo mismo" que Rajoy, ha afirmado que "cometería el mismo error que Rajoy si cree que el paso del tiempo desinflama y resuelve el conflicto" porque, en tal caso, "tiende a agravar las situaciones". "Hay que tener el coraje de abordar el conflicto y crear espacios políticos que permitan discutir sobre cómo lo resolvemos por la vía democrática", ha insistido.

Campuzano ha considerado que el juicio del 'procés' "es un escándalo en sí mismo y no tiene ningún tipo de comparación en otra sociedad europea", que "un grupo de dirigentes políticos que respondía a su mandato democrático de su sociedad, estén sometidos a un proceso judicial que se fundamenta en un hecho falso, que es la existencia de violencia en Cataluña", y ha recordado que las prisiones provisionales "se han alargado en el tiempo de manera escandalosa".

"Eso no ayuda, pero, precisamente, el Partit Demòcrata ha situado el debate presupuestario en la creación de espacios políticos, entre otras cosas, porque Jordi Sánchez dijo que los presos no pueden ser moneda de cambio. Nos equivocaríamos si situásemos a los presos como moneda de cambio del apoyo presupuestario. El apoyo presupuestario está vinculado a la voluntad del PSOE de buscar soluciones políticas al conflicto. Los presos no son moneda de cambio", ha concluido.