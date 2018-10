PDeCAT exige saber el nexo del imán con el CNI y meter a los Mossos en Europol para apoyar la comisión de investigación

Publicado 13/02/2018 11:39:14 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PDeCAT está dispuesto a apoyar la propuesta de Ciudadanos que plantea abrir una comisión en el Congreso que investigue los atentados terroristas perpetrados el pasado agosto en Barcelona y Cambrils (Barcelona), pero añade la necesidad de aclarar el papel del imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, con el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y se incluye a los Mossos d'Esquadra en la Europol.

El Pleno de la Cámara discutirá este martes una proposición no de ley de la formación naranja para investigar los atentados de Barcelona. Se trata de una iniciativa que sólo tiene un objetivo deliberativo y su aprobación no implica la creación de esa comisión. No obstante, mientras que el PP y el PSOE no ven necesaria su apertura, ERC ya adelantó su apoyo.

El PDeCAT no avanzó cuál sería el sentido de su voto pero ha registrado una enmienda a la propuesta de los Albert Rivera, que estaría dispuesto a respaldar en caso de que se aceptasen las modificaciones que plantean.

¿CUÁNTO SE LE PAGÓ POR SUS SERVICIOS?

Así, los independentistas catalanes persiguen que el Congreso manifieste antes la necesidad de clarificar la vinculación del imán de Ripoll, Abdelbaki es Satty, con el CNI, así como el tiempo que fue "confidente" de los servicios de inteligencia españoles, el tipo de información que querían obtener y el coste por sus servicios.

El CNI contactó "siguiendo los protocolos" con el 'cerebro' de los atentados de Barcelona cuando éste cumplía en 2014 una condena en la prisión de Castellón por tráfico de drogas, según confirmaron a Europa Press fuentes de los servicios de inteligencia, que explicaron que en ningún caso fue un confidente.

Tras conocerse esta información, tanto ERC como el PDeCAT solicitaron la comparecencia en el Congreso del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, pero su presencia fue rechazada por PP y PSOE en la Diputación Permanente celebrada el pasado mes de enero.

"NO HAY EXCUSA"

Asimismo, el PDeCAT quiere que se cumpla con los acuerdos alcanzados por la Junta de Seguridad de Cataluña el pasado 10 de julio en una reunión en la que se acordó facilitar la "inmediata" incorporación de los Mosos en la Europol.

Los independentistas catalanes vienen reivindicando desde el pasado mes de agosto que se incorpore a la policía autonómica catalana a a esa red de información internacional y pese al compromiso que aseguraron que adquirió el titular de Interior a ejecutarlo, aún no se ha implementado. "No hay excusa" para incumplir este pacto, dijo entonces el portavoz parlamentario del PDeCAT, Carles Campuzano.