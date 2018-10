Pedro Sánchez y Felipe González inician un acercamiento con una comida en Madrid

Actualizado 13/02/2018 23:37:55 CET

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha comido este martes con el expresidente del Gobierno y exlíder socialista Felipe González, en una cita que la dirección actual del partido considera el "inicio del restablecimiento" de la relación personal entre ambos, deteriorada por la negativa de Sánchez a facilitar la investidura de Mariano Rajoy para evitar unas terceras elecciones en 2016.

El encuentro entre ambos ha tenido lugar en el restaurante More de la calle Jorge de Juan, en el barrio de Salamanca, y lo ha adelantado 'El Confidencial'. Fuentes oficiales de Ferraz han confirmado a Europa Press que fue una comida "cordial" en la que hablaron de "la situación política actual, Cataluña y las políticas del PP".

Sánchez escuchó "con interés" a González, ya que la actual dirección respeta los planteamientos de este referente del partido por la amplia experiencia que tiene, según las mismas fuentes, que confían en que a partir de este momento ambos tengan una relación mucho más fluida de la que han mantenido hasta la fecha.

Este encuentro se llevaba gestando varias semanas. Las pasadas Navidades ambos se intercambiaron unos mensajes de felicitación a través del móvil y quedaron en verse. En una entrevista en la Cadena Ser, González ya dejó entrever que próximamente se produciría una conversación o un encuentro entre los dos, al mismo tiempo que revelaba que se había visto varias veces con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, porque éste así se lo había pedido.

En las últimas semanas, González viene repitiendo que no se siente identificado con ninguna fuerza política en la actualidad porque no tienen, o al menos él no lo percibe, un verdadero proyecto de país para España.

Este mismo martes, en una entrevista en Telecinco ha expresado su preocupación porque "por primera vez desde el comienzo de la democracia" la suma del voto de las fuerzas políticas de centroizquierda "parece inferior" a la suma del voto de los partidos políticos de derechas o centroderecha.