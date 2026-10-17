Sánchez llega junto a Begoña Gómez al mitin de Fuenlabrada: "Que lo escuchen alto y claro, te quiero"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez, en un acto de precampaña del PSOE en Fuenlabrada- EUROPA PRESS

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha llegado al mitin que el PSOE celebra este sábado en Fuenlabrada (Madrid) acompañado de su mujer, Begoña Gómez, que se sentará en el banquillo por presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias.

Cuando ha subido a la tribuna a pronunciar su discurso, le ha dedicado unas palabras de agradecimiento: "Quería darte las gracias por ser mi esposa, por ser la madre de mis hijas y por ser mi mujer", ha trasladado desatando los aplausos de los 3.000 militantes y simpatizantes presentes.

"Nos han intentado quebrar de todas las maneras y han logrado justo lo contrario", ha seguido Sánchez. "Hoy estamos más unidos y somos más fuertes que nunca. Así que, que lo escuchen alto y claro, te quiero", ha seguido. A continuación Gómez, sentada en primera fila, ha subido al escenario y ambos se han abrazado.

Gómez vuelve a participar en un acto del PSOE, casi dos años después de su última aparición, en el 41 Congreso celebrado en Sevilla en diciembre de 2024.

A su llegada ha sido aclamada por los asistentes al mitin del PSOE que llenan el Centro de Arte Tomás y Valiente de la localidad madrileña, que se ha celebrado justo a continuación del Comité Federal que ha dado luz verde a las candidaturas al Congreso y al Senado para las elecciones generales del 29 de noviembre.

"Buenos días Begoña, estás en tu casa", ha dicho el líder de los socialistas madrileños, Óscar López, al inicio de su discurso en este acto que marca el arranque de la precampaña.

La esposa del jefe del Ejecutivo está a la espera de juicio con jurado popular después de que el juez Juan Carlos Peinado pusiera fin a una investigación de casi dos años y medio en la que han declarado como testigos el ministro Félix Bolaños y el propio Sánchez.