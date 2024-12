Pilar Alegría, sobre la comida de Mazón: "Siempre hay problemas en el PP a la hora de enseñar las facturas"

Puente asegura que no mostrar la factura de ese almuerzo "solo induce a alimentar las dudas"

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha señalado que "no se conoce la verdad" sobre la comida del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, el 29 de octubre, día que se desató la dana en la Comunidad Valenciana. "Siempre hay problemas en el PP a la hora de enseñar las facturas", ha asegurado.

En una entrevista en TVE, que ha recogido Europa Press, Alegría ha señalado que "la falta de explicaciones y la sarta de mentiras" que ha dado el presidente de la Comunidad Valenciana sobre dónde estaba durante la dana es "constante".

La portavoz del Gobierno ha indicado que "se han dado tantas versiones que es imposible masticar y comerselas todas" y ha criticado que la principal razón sobre la ausencia de Mazón en el día de la dana "todavía no se ha explicado ni a los valencianos ni al resto de los españoles".

Por su parte, durante una entrevista en Onda Cero el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que "en su momento se sabrá si hay investigación judicial que esclarezca esta cuestión fundamental".

Puente ha indicado que Mazón "tendría que haber estado al frente del operativo" y ha declarado que no se cree la nueva versión ofrecida por el presidente valenciano porque "ha dado muchas". "La última versión no la veo tan terrible como para no ser la primera, no la doy por buena", ha sentenciado.

Además, el titular de Transportes ha remarcado que el hecho de que ni la Generalitat valenciana ni el PP muestren la factura del almuerzo de Mazón "solo induce a alimentar las dudas".