El PNV aconseja al Gobierno de Sánchez no dar por hecho su apoyo a los Presupuestos

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha aconsejado al Gobierno de Pedro Sánchez no dar por hecho el voto a favor de los nacionalistas vascos a los Presupuestos Generales del Estado, pues de hecho ni siquiera descartan presentar una enmienda de totalidad que podría suponer su derribo en la primera votación.

En declaraciones en el Congreso, Aitor Esteban ha querido dejar claro que aúnno han sido informados de los detalles del proyecto y que lo primero que deberán contener los Presupuestos de 2019 son los acuerdos que en su día cerró el PNV con el Gobierno de Mariano Rajoy y que están pendientes de cumplimiento o bien incluían partidas plurianuales.

Y, a partir de ahí, negociarán: "Pero el Gobierno no tiene que dar por hecho el voto del PNV --ha subrayado--. Tenemos la voluntad de discutirlo, de llegar a un acuerdo y seremos razonables, pero queremos que el Gobierno responda en el fondo y en las formas".

De hecho, asegura que aún no pueden descartar la presentación de una enmienda de totalidad pidiendo la devolución del proyecto al Gobierno. "Vamos a ver qué ocurre --ha añadido--. Iremos con voluntad de acuerdo".

Eso sí, ha querido dejar claro que, si hay acuerdo, será porque ha habido contenido, ya que no van a "vender cosas que no están hechas", y ha aconsejado al Gobierno respetar también las formas y no "anunciar cosas cuando están sin cerrar y desconociendo si hay partidas para ello".