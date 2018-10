PNV admite que la tesitura no es "sencilla" pero recalca su deseo de colaborar con Pedro Sánchez

Publicado 19/06/2018 12:52:13 CET

MADRID, 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha reiterado este martes que su formación quiere colaborar con el Gobierno de Pedro Sánchez para lograr una estabilidad que haga posible acabar la legislatura pero ha admitido que la "tesitura" no es "sencilla".

Así lo ha explicado Esteban tras confirmar la entrevista que él mismo y el presidente del PNV, Antoni Ortuzar, mantuvieron el pasado miércoles en el Palacio de La Moncloa con el jefe del Ejecutivo para hacer un repaso de la situación política y de los compromisos adquiridos con su formación.

"Esperamos que el Gobierno cumpla en cuanto a los Presupuestos Generales del Estado", ha dicho, recordando que Sánchez se comprometió a mantener los acuerdos presupuestarios que el PNV selló con el Gobierno de Rajoy en las cuentas públicas para este año.

YA NI Cs QUIERE ELECCIONES

Por otra parte, Esteban considera "lógico" que Sánchez quiera agotar la legislatura y cree que hay "una mayoría abrumadora" que no desea un adelanto electoral. De hecho, sostiene que hasta Ciudadanos que quería elecciones a toda costa ahora está cambiando de idea tras ver las nuevas encuestas.

Según su análisis Podemos "no puede a las primeras de cambio provocar la caída" de un Gobierno progresista porque su electorado "no lo entendería" y el PP necesita "un tiempo para recuperarse, reorganizarse y hacer oposición frente a Ciudadanos".

Lo que no se sabe es si Sánchez podrá cumplir su deseo de no convocar elecciones hasta 2020. "Ya veremos", ha dicho, incidiendo en que "no es una tesitura sencilla" y en que el PNV está dispuesto a "colaborar y a llegar a un entendimiento". "Si lo que se busca es estabilidad, sabiendo cuáles son los números, evidentemente que estamos dispuestos a hablar", ha dicho.

BILDU SALUDA EL "CAMBIO DE TONO" DE SÁNCHEZ

Desde EH Bildu, su portavoz parlamentaria, Marian Beitialarrangoitia, ha dicho percibir un "cambio de tono" por parte de Sánchez y ha mostrado su deseo de que sus palabras vayan "acompañadas de hechos" y de "medidas concretas". Eso sí, ha remarcado que ese "cambio de tono" no va a hacer que Bildu se "olvide" de nombramientos como el del nuevo ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

En cualquier caso, ha hecho hincapié en que valorarán al Gobierno "por sus hechos" y le ha pedido que escuche a la sociedad vasca que demanda su "derecho a decidir" así como un cambio en la política penitenciaria que ponga fin a la dispersión de los presos de ETA.

También ha destacado que el pasado fin de semana "miles de personas" salieron a la calle en Pamplona "para que se haga justicia con los jóvenes de Alsasua".