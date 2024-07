PNV cree que el juez del caso de Gómez lleva el tema "al extremo" pero ve una "imprudencia" las cartas de recomendación

Esteban dice que PSOE y Sumar no tienen "muy claro" qué proponer para regenerar la democracia pero rechaza traspasar principios democráticos



El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha afirmado, tras la citación de Pedro Sánchez como testigo en el caso de su mujer, que el juez está llevando el tema "al extremo" pero ha insistido en que hay cosas que, desde el punto de vista ético y estético, no se deberían hacer y considera una "imprudencia" que la mujer del presidente escribiera "cartas de recomendación".

En una entrevista a Radio Euskadi, Esteban se ha referido, de esta manera, a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de interrogar como testigo a Pedro Sánchez en el caso de su mujer, investigada por presunto tráfico de influencias y corrupción en los negocios, y preguntado por si ve coherencia en los pasos que se están dando a nivel judicial a la vista de los hechos que, hasta ahora se conocen, Esteban responde que "no".

"Lo dije el otro día; que me parece que, por parte del juez, se está llevando al extremo. Es verdad que hay una causa abierta, pero ya hemos visto casos de estos, me viene a la cabeza el caso de Juan María Atutxa en la Mesa del Parlamento Vasco. Hemos visto una serie de casos en los que se utiliza de manera espuria por parte de algunas organizaciones o algunos grupos políticos acusaciones ante los jueces, de manera que se intente desestabilizar a otro grupo político, incluso descabalgar a una persona de unas responsabilidades y luego no tenga nada", ha añadido.

Esteban ha reiterado que no le ve, "aparentemente", un recorrido judicial "muy profundo a este caso", pero sí cree que "hay cosas que no hace falta que diga la ley, pero ética y estéticamente, por prudencia no hay necesidad de hacer".

Tras indicar que, hoy en día, ser familiar de un cargo público es "un auténtico fastidio" por las limitaciones de la ley y el "escrutinio público del día a día", ha señalado que eso obliga "a cuidar más las formas y a renunciar a asuntos que quizás gustaría hacer, pero que en ese momento no es conveniente".

"Eso se lo dije al presidente y lo reitero aquí, pero me sorprende que más que criticar desde el punto de vista ético, estético, se intente ahondar por algunos partidos en el ámbito judicial", ha apuntado.

En relación a lo que ve más reprobable estéticamente en este tema, ha indicado que le parece "una imprudencia escribir unas cartas de recomendación, aunque no sirvan para nada y no tengan ningún efecto"; entre ellas, al empresario Juan Carlos Barrabés.

"Hay cosas que el sentido te dice que no debes hacer, a pesar de que puedas pensar que esa persona se lo merece, pero hay cosas que no puedes hacer, y no entro más en el caso", ha dicho.

PLAN DE REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA

Por otra parte, se ha referido al encuentro que mantuvo este lunes con los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, el socialista Félix Bolaños, y al de Cultura, Ernest Urtasun, de Sumar, dentro de la ronda que está impulsado el Gobierno con distintos grupos en torno al plan de regeneración demcrática que presentó la pasada semana el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

A su juicio, el PSOE y Sumar tampoco "tienen muy claro exactamente qué es lo que quieren proponer" y ha señalado que, "aquellos cinco días famosos de paréntesis político" de Pedro Sánchez, pedían un "movimiento político de esa reflexión" pero "tampoco es nada fácil"

Además, ha asegurado que hay algunas cuestiones que "se quieren remediar" corresponden más "a actitudes políticas y democráticas que a un mero cambio de ley que tampoco va a llevar a nada". Ello no quiere decir que, en algunos ámbitos, se podría "hacer algunos cambios".

Esteban ha manifestado que, si se proponen determinados asuntos, "bienvenidos, los estudiaremos" y ya se verá si están de acuerdo o no pero no están dispuestos "a traspasar los principios democráticos".

LEY DE SECRETOS OFICIALES

"Veremos qué es lo que se propone. Nosotros ya les hemos dicho que tienen una prueba para demostrar que hay una voluntad en todo esto muy clara, que es la ley de secretos oficiales", ha dicho.

Ante su demanda de modificacion, ha indicado que, por el momento, solo han tenido dos respuestas, una este lunes en la que no le traladaron "nada, ni que sí ni que no", y hace unos días el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que, tras su interpelación en el Congreso, le dijo que sí y se comprometía a cambiarlo. "Vamos a ver qué es lo que pasa. Yo hasta verlo no acabo de creérmelo, pero sería una buena prueba de fuego", ha añadido.

Esteban ha recordado que es una "ley franquista" y ha indicado que o establecido "es perfecto para una situación de gobierno de dictadura, pero es una auténtica anomalía en términos democráticos", ha añadido.

El diputado jeltzale ha criticado que "se empecinen" en mantener esa ley porque "ninguno de los dos partidos ha querido dar ese paso ni se ha atrevido". Según ha indicado, lo que planteó el Gobierno socialista en la pasada legislatura "casi empeoraba" porque "maquillaba la ley" y no "no cambiaba sustancialmente los problemas de la actual". Ha insistido en que habrá que ver qué es lo que ocurre y si el presidente "verdaderamente tiene un compromiso".

También ha indicado que se ha hablado de la Ley Mordaza, algo que le sorprende porque, en la legislatura pasada, con una iniciativa de su grupo, llegaron a consensuar 40 cambios dentro de la ley, y ahora están planteando "un cambio puntual".

"¿Qué hace suponer que EH Bildu y ERC, que fueron quienes tumbaron aquella posibilidad de cambiar la ley Mordaza, porque querían incluir asuntos que no estaban dentro de esa ley, sino que correspondían a otra, ahora van a cambiar?", ha dicho.

Esteban ha indicado, que, si cada uno de los partidos, con estas rondas, empieza a decir "yo quiero que cambien esto y esto otro", se quedarían "con 15 o 20 iniciativas que van a ser una auténtica cacofonía y que, al final, tampoco quizás se puedan modificar y eso puede pesar también una sensación de fracaso del Gobierno más que un acierto para poder mejorar algunas cosas".

El diputado jeltzale ha señalado que siendo Moncloa el "autor de la iniciativa", es al que le corresponde concretar y ya se verá "si se acierta también en identificar qué es lo posible".