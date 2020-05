PNV cree que se está ante "un pactus interruptus" EH Bildu-PSOE y llama a volver a las mayorías de la investidura

Ortuzar pide a Sánchez coherencia y advierte que "el depósito de confianza del PNV" en él está en la reserva

BILBAO, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, cree que se está ante "un pactus interruptus" de EH Bildu, PSOE y Unidas Podemos, y ha emplazado al presidente Pedro Sánchez a construir la gobernabilidad y las mayorías con las formaciones que le llevaron a la investidura. Además, ha pedido a Sánchez coherencia y ha asegurado que "el depósito de confianza del PNV" en él se encuentra en la reserva.

En una entrevista concedida a ETB, recogida por Europa Press, Ortuzar ha señalado que él no le "arrendaría la ganancia" al PSOE con el acuerdo de derogación de la reforma laboral que alcanzó con EH Bildu, porque "ya tiene suficientes problemas en España como para generarse más".

"Ya hemos visto lo que le ha sucedido por la gestión tan incomprensible que realizó el pasado miércoles. En esas circunstancias, yo le aconsejé a Sánchez que, en mitad del río, no es bueno cambiar de caballo", ha indicado.

El líder jeltzale se dirigió, de esta forma, al presidente cuando buscó el apoyo de Ciudadanos, en lugar del de ERC, para prorrogar el estado de alarma. Además, ha advertido de que hará "un pan como unas tortas", si ahora cambia de Cs a Bildu "y, además, enajenándose la buena disposición del PNV". "No creo que sea muy inteligente por su parte", ha subrayado.

Preguntado por si tiene "celos" por que la coalición abertzale haya llegado a un acuerdo con el PSOE y Unidas Podemos, lo ha negado y ha asegurado que él a EH Bildu "no le tiene que reprochar nada" por llegar a ese cuerdo. "Ha hecho lo que hemos hecho los demás 40 años", ha manifestado.

No obstante, cree que le puede poner "dos peros", el primero de ellos, que durante 40 años haya estado afirmando que "hacer estas cosas era vender a Euskadi por un plato de lentejas, y ahora lo hacen ellos y es para vanagloriarse".

En segundo lugar, ha dicho que ya le gustaría que esa actitud que EH Bildu tiene "hacia Pedro Sánchez y su Gobierno, y esa dulzura con la que habla desde la tribuna del Congreso de los Diputados, se contagiara a las intervenciones que tienen en el Parlamento Vasco y a la relación que mantienen con el Gobierno Vasco".

PALOMAS Y LOBOS

Tras asegurar que "aquí todo es negativo" para la coalición, ha indicado que "en la calle en Madrid son unas palomas y aquí unos lobos". "Es lo único que le puedo reprochar", ha insistido.

Respecto al pacto, en concreto, ha explicado que todavía no se sabe "qué acuerdo hay". "Me da la impresión de que estamos ante un 'pactus interruptus'. No sé a estas alturas qué es lo que está vigente del pacto porque el tema de la reforma laboral está ya más que en duda y el otro, el de los ayuntamientos, es un acuerdo viejo, es el que marcaron hace quince, veinte o un mes en otra de estas negociaciones 'express' que tuvieron Bildu y el PSOE", ha indicado.

Asimismo, considera que "no es suficiente con ese acuerdo". "Desde luego, las instituciones vascas tienen otros mecanismos para asegurar la financiación correcta de los tres niveles institucionales del país, del Gobierno, diputaciones y ayuntamientos". Se trata, según ha asegurado, de "una vía un poquito más seria y segura".

LEGISLATURA

El presidente del EBB cree que "difícilmente" puede mantener la legislatura de esta forma y ha apuntado que "en política hace falta coherencia, y a lo que sucedió el miércoles se le puede llamar de todo menos coherente".

Andoni Ortuzar, que ha insistido en que EH Bildu e incluso el PSOE "están en su derecho de acercarse al resto de fuerzas parlamentarias, ha dicho que tiene que haber "una mínima coherencia". "Esto de la geometría variable sin coherencia lleva a estos circos políticos, y quien sale más tocado es Pedro Sánchez, con su Gobierno", ha apuntado.

De esta forma, cree que "ha enfadado a Ciudadanos", que tampoco le ha hecho "mucha gracia" a ERC, "que es un apoyo importante", y ha indicado que el PNV, a lo largo de esta crisis, ha ido "gastando las dosis de confianza" que tenía en el Ejecutivo. "El depósito de confianza del PNV en Pedro Sánchez y en el Gobierno ya tiene la luz de reserva encendida", ha añadido.

Por ello, le ha preguntado "con quién pretende gobernar a estas alturas". "Pero, con todo en un 'totum revolutum' no es posible, tienen que optar. Y nosotros creemos que hay una mayoría nítida, clara y suficiente, que es la que le llevó a la investidura y con en esa tienen que trabajar", ha afirmado.

A su juicio, Sánchez debe construir la gobernabilidad y las mayorías sobre esa base. "Salirse de ese esquema, va a pasarle mucha factura, lo estamos viendo en estas últimas 72 horas", ha aseverado.