PNV cree que la reflexión de Sánchez ha sido "insólita" y "muy singular" y ha dejado a mucha gente "perpleja"

Archivo - El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en comparecencia de prensa - PNV - Archivo

Aitor Esteban supone que, si Sánchez aboga por la regeneración democrática, la Ley de Secretos Oficiales "irá como un tiro"

BILBAO, 30 (EUROPA PRESS)

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha expresado que el episodio de cinco días de reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido "insólito" y "muy singular", a la vez que ha dejado "perpleja" a la mayoría de la ciudadanía. Pese a ello, se ha congratulado de que se haya terminado y se haya vuelto a "la casilla inicial".

"Yo creo que la mayoría de la gente pues perpleja con lo que ha sucedido y cómo se ha desarrollado. Afortunadamente, ya se acabó y volvemos a la casilla inicial", ha señalado en una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, donde ha reiterado que el parón de cinco días en la agenda pública del máximo representante del Gobierno del Estado para anunciar si seguía en la presidencia del Ejecutivo ha sido "insólito y "muy singular".

Tras apuntar que Pedro Sánchez "no ha cuestionado el programa de gobierno", sino que eran "otras cosas las que él ponía en juego y por las que creía que debía dar ese paso" --como la "campaña de difamación" contra su familia o la "maquinaria del fango" citadas por el presidente--, ha destacado que "no ha propuesto absolutamente nada, más allá de hablar de una regeneración democrática".

"Esto tiene que concretarse en qué, y luego hay temas que son muy delicados. Aquí se habla de libertad de expresión, pero no se puede hacer cualquier cosa. Hay asuntos en democracia que tienen que ser absolutamente preservados", ha indicado.

PLAN CONTRA LA DESINFORMACIÓN

Esteban se ha referido a las alusiones a abordar un 'plan contra la desinformación', para apuntar que "siempre ha habido desinformación, pero ahora todo esto se multiplica por mil con todos los medios y las redes sociales". "Y ahora con la inteligencia artificial, no quiero ni pensarlo", ha apuntado.

En esta línea, ha admitido que la situación es "complicada de manejar a la hora de hacer política" desde hace ya tiempo. "Luego, cada medio, se alinea más o menos con una ideología y hay algunos que lo llevan al extremo, y la desinformación es parte de su actuación", ha subrayado.

El dirigente jeltzale se ha preguntado "cómo se mide esto". "A mí se me ocurren algunos nombres e incluso algunos periodistas, que más que preguntar, acosan a los políticos o difunden bulos, pero todo eso entra también dentro de un marco de libertad de expresión. Lo denunciable habrá que denunciarlo y habrá que llevarlo a los tribunales, cosa que tampoco es fácil, pero ponerlo concreto negro sobre blanco y cómo pararlo, no lo veo, a no ser que alguien tenga la varita mágica", ha mantenido.

En su opinión, es más factible que cada uno mantenga una actitud desde la política a través de sus intervenciones o declaraciones, sabiendo que "hay unos límites de urbanidad, de ser un poco civilizado, de tratar con respeto a la otra persona, que puede ser un adversario en lo ideológico político pero que es tan ciudadano como tú". "Eso, o lo pones desde tu voluntad, o es bastante complicado", ha insistido.

No obstante, ha dicho que igual Pedro Sánchez "descubre la cuadratura del círculo y hay algo que efectivamente se puede hacer". "Creo que, más allá de temas tangenciales, me parece que es complicado, porque hay cosas que hay que preservar, que son la libertad de expresión y la libertad de prensa", ha reiterado.

En cuanto a la Ley Mordaza, ha recordado que hubo oportunidad de modificarla, pero "Bildu no quiso, y ERC subrayó un punto que ni siquiera formaba parte de esa Ley".

REFORMA DE LA LEY DE SECRETOS OFICIALES

Por otra parte, Aitor Esteban ha dicho que si Sánchez quiere poner en algún momento "negro sobre el blanco, si es que verdaderamente hay alguna idea concreta", el PNV se posicionará. "Supongo que la Ley de Secretos Oficiales ahora irá como un tiro y no la retrasarán otra legislatura más después de todos los intentos que hemos hecho, pero igual es demasiado suponer", ha indicado.

En todo caso, si Pedro Sánchez hace propuestas concretas, están dispuestos a escucharles para hablar de regeneración democrática. "Pero sin escenificaciones", ha advertido.

CGPJ

Aitor Esteban cree "complicado" que se pueda renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a través de una modificación legal. "Lo ideal en estos temas es que haya unas mayorías cualificadas o mayorías amplias. A través de una ley lo único que se me ocurre es ir a buscar mayorías simples, que en este tipo de temas son peligrosas, porque ahora le puede venir bien a uno, pero la siguiente le puede venir bien a otro", ha alertado.

Para el portavoz del PNV en el Congreso, es "inadmisible" la actitud del PP de no querer renovar este órgano de gobierno de los jueces, que lleva cinco años en funciones. En esta línea, ha recordado que, "cuando le conviene", renueva los órganos judiciales, "y cuando no, no", una actitud que ha calificado de "desleal".

Esteban no cree que las movilizaciones ante el Poder Judicial "lleven a nada", más allá de generar "confusión en la ciudadanía". "Y lo dice alguien que sí cree que hay 'lawfare'. Hay algunos jueces que están muy ideologizados", ha remarcado. En su opinión, "eso es una realidad y el Poder Judicial debería examinarse introspectivamente".

En todo caso, considera que "aquí se han anunciado unas cosas como si hubiera habido un ayer y un mañana después de este paréntesis de cinco días", pero él cree que se sigue "en el ayer, y que nadie tiene pensado exactamente un mañana, más allá de un discurso" en el que se está ahora, en periodo electoral y preelectoral.

INVESTIGACIÓN A LA FAMILIA

Sobre la posibilidad de que se plantee dejar fuera de la disputa política a la familia, ha insistido en que "cada uno tiene que saber que hay unos límites", aunque "si hay asuntos que son investigables, hay que investigarlos de verdad, y punto".

En esta línea, ha reiterado que las comisiones de investigación "no sirven para nada". "Quién tiene los medios para saber si ha habido delito, para poder probarlo, son los jueces", ha remarcado.

Además, ha cuestionado que la intención de estas comisiones sean la de "examinar las responsabilidades políticas" porque, "si verdaderamente hubiera esa voluntad, se esperaría a que acaben los juicios". "Creo que desde bastantes formaciones políticas lo que se busca es un barrillo político, embarrar la situación. Es un circo con más pistas", ha asegurado.

A su entender, "los límites" son los que quieran ponerse los partidos porque "hay líneas que no se deben traspasar". "Si hay que investigar algo, que se investigue. No por alguien ser familiar, no va a ser investigado, pero hacer acusaciones sin pruebas concretas, son antipolíticas y muy peligrosas", ha manifestado.

El diputado jeltzale ha dicho que el PNV no se ha cuestionado su apoyo a Sánchez por este episodio de reflexión porque estaba más pendiente de la formación de Gobierno en Euskadi, que ha quedado "un poco eclipsada".

"Nosotros tenemos un acuerdo de investidura e intentaremos que se lleve adelante y colaborar. Lo que no sabíamos es si el protagonista de dirigir la política iba a ser el mismo o no. Era la única duda", ha subrayado.