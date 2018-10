El PNV insta a Sánchez a cumplir ya los compromisos adquiridos con Euskadi porque "la paciencia se agota"

Publicado 30/09/2018 22:48:25 CET

Afirma que pondrá "lo que esté en su mano" para ampliar el pacto de nuevo estatus, pero avisa de que los otros partidos deben "moverse"

El presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha emplazado a los miembros de su partido a estar "preparados", porque "antes o después" pueden convocarse unas nuevas elecciones generales, y ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a cumplir "ya" los compromisos adquiridos con Euskadi porque "el tiempo pasa y la paciencia se agota". De esta forma, le ha pedido que complete las transferencias pendientes de traspasar y que cumpla "todos los compromisos presupuestarios".

Además, se ha mostrado dispuesto actuar con "amplitud de miras" y ha hacer "todo lo que esté en su mano" para "ensanchar" el acuerdo logrado con EH Bildu para la reforma del estatus político de Euskadi, pero ha advertido al resto de partidos a "moverse" también de sus posiciones para lograrlo.

Ortuzar ha planteado estas reflexiones en su intervención en el 'Alderdi Eguna (Día del Partido)' que el PNV celebra este domingo en Foronda (Álava) con el lema 'Prest (¡Preparados!)', y en el que se ha referido a la actual situación política.

El líder jeltzale ha ironizado sobre el panorama político del Estado, afirmando que "es imposible competir en chistes con la disparatada vida política española".

"Llevamos meses abochornados con si fulanita o fulanito hicieron o no hicieron la carrera, si el máster era de verdad o no, si iban a clase o no, o si a alguna ministra le habían grabado haciendo comentarios vejatorios sobre personajes conocidos. Con este tipo de cosas es imposible competir, ni aunque ponga a la famosa vaca de mi aitite a dar 'kalimotxo'' en lugar de leche", ha afirmado.

Andoni Ortuzar ha afirmado que estas actitudes y debates remiten al concepto de "la España de charanga y pandereta", con el que ha subrayado que el PNV "no se siente a gusto". Tras definirse como un "licenciado raso", ha asegurado no entender el "furor por inflar los másteres". "Para dedicarse a la política, el único máster que es obligatorio es el de la honradez y el compromiso con la gente", ha afirmado.

"NAVAJEO"

El presidente del PNV considera que el panorama político español es "desalentador", y ha explicado que su partido asiste "con preocupación y con enojo" ante la fase de "navajeo" en la que han entrado el resto de formaciones. También ha lamentado que, ante esta situación, el Gobierno del PSOE se limite a "resistir a base de anuncios y buenas palabras que luego no se encarnan en realidades".

A su juicio, de la derecha española "poco bueno" cabe esperar. En referencia al PP y a Ciudadanos, ha afirmado que están compitiendo por determinar "quién marca más paquete españolista".

Por el contrario, ha precisado que, de quién sí espera algo y a quién sí le "exige" algo, es al Gobierno de Pedro Sánchez, al que ha reclamado que pase "de las "buenas palabras" y anuncios a los hechos y a la ejecución de las transferencias estatutarias pendientes.

Ortuzar ha afirmado que el PNV ha demostrado, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy y la posterior investidura de Sánchez, que sabe "arrimar el hombro". No obstante, ha avisado de que ser "honrado", como lo es el PNV, ""no quiere decir ser tonto".

CULMINAR EL ESTATUTO

Por ese motivo, ha afirmado que "urge" culminar el Estatuto de Autonomía de Gernika, y que esto es algo que se debe hacer con "fidelidad" a la "letra y espíritu" de dicho documento. También ha resaltado la necesidad de ejecutar los compromisos presupuestarios asumidos por el Gobierno central con el PNV.

Por ese motivo, ha recomendado a Sánchez que "no se despiste por la ofensiva de la derechona" y que "no se le nuble la vista" por las encuestas" favorables y "le entre la tentación de elecciones". "Gobernar es algo más que hacer declaraciones. Es hacer cosas, es cumplir compromisos, es asumir con valentía los problemas. Y eso pedimos para con Euskadi. Que cumplan ya. El tiempo pasa y la paciencia se agota", ha advertido.

El presidente de la formación 'jeltzale' ha recordado que en 2019 se celebran elecciones municipales y forales en Euskadi, así como las elecciones navarras y las europeas. No obstante, ha subrayado que "quién sabe si antes o después" habrá también unas elecciones generales en España.

SIN "MIEDO" A ELECCIONES

El PNV --ha asegurado-- "nunca tiene miedo a las elecciones", pero ha avisado a los miembros de su partido que deben estar "preparados" para lo que pueda suceder en los próximos meses y "para ofrecer a esta sociedad lo mejor que tengamos".

En su intervención, Ortuzar también se ha referido a los políticos catalanes "exiliados" y presos por presuntos delitos relacionados con el proceso soberanista de Cataluña, para los que ha vuelto a reclamar su puesta en libertad. Asimismo, ha pedido "una solución dialogada y democrática para la nación catalana y para la nación vasca".

NI DIVISIÓN NI CORRUPCIÓN

En cuanto a Euskadi, ha lamentado las "descalificaciones ramplonas" a las que recurre una oposición que, según ha dicho, carece de "fuelle" o de ideas. Andoni Ortuzar ha criticado que el resto de formaciones, a las que se ha referido como la oposición del "conjunto vacío", azuce los "fantasmas" de la supuesta división o de las presuntas "corruptelas" en el PNV.

De esa forma, ha rechazado que en el PNV exista "división interna" en relación a la propuesta de nuevo estatuto político acordada con EH Bildu. El dirigente 'jeltzale' ha censurado la actitud de aquellos partidos y medios de comunicación que pretenden "emponzoñar" el debate sobre la reforma del sistema de autogobierno de Euskadi.

Además, se ha dirigido a quienes actúan de esa forma para explicarles que lo que pretende su partido es lograr "el mayor y el mejor autogobierno posible para Euskadi", y que su objetivo es lograrlo "con el máximo acuerdo político entre partidos vascos y conforme a un pacto" con el Estado español y con la Unión Europea.

Aunque ha reconocido que las bases acordadas entre el PNV y EH Bildu para dicha reforma estatutaria "podían haber sido más amplias", ha reiterado que se trata de un acuerdo "legítimo y democrático". En todo caso, ha insistido en que su partido pretende "ensanchar" esas bases, y que hará todo lo que esté "en su mano" para lograrlo.

Sin embargo, ha avisado de que quienes no participan de ese acuerdo -Elkarrekin Podemos, el PSE-EE y el PP-- "también van a tener que moverse" para llegar a un acuerdo más amplio. "Vamos a leer e interpretar con atención todo lo que se nos proponga, y responderemos con amplitud de miras; pero señalaremos con el dedo a quien solo quiera entorpecer o vetar el avance hacia ese nuevo autogobierno que la ciudadanía vasca necesita", ha manifestado.

También ha respondido a las críticas que la oposición dirige al PNV por casos como el de la 'trama De Miguel', por la que varios excargos 'jeltzales' están siendo juzgados por numerosos delitos relacionados con el presunto cobro de comisiones ilegales a cambio de la concesión irregular de contratos públicos.

PARTIDO "HONESTO"

Andoni Ortuzar ha afirmado que por mucho que el resto de partidos se "desgañiten" y "teatralicen", el PNV es "un partido honesto", que dispone de un "estricto" código ético y al que "nadie puede dar lecciones" en este ámbito.

El dirigente 'jeltzale' ha reconocido que en un partido siempre puede haber personas con conductas "no adecuadas", aunque ha subrayado que cuando se han descubierto casos de este tipo, el PNV ha apartado "con rapidez" a las personas implicadas.

Además, ha destacado que el PNV, como partido, "no está sentado en ningún banquillo de acusados", y que se trata de una formación "libre de toda sospecha", por lo que ha lamentado que la oposición pretenda convertir la política "en un lodazal" con este tema.