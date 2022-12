El PNV pide "calma" porque la reforma paralizada por el TC se aprobará y los órganos deben renovarse

725391.1.260.149.20221220144240 El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha pedido este martes reaccionar con "calma" ante la decisión del Tribunal Constitucional de paralizar la reforma destinada a su propia renovación porque las enmiendas impugnadas por el PP acabarán transformándose en ley y es imperativo renovar tanto el TC como el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

En una rueda de prensa en la Cámara Baja, Esteban ha criticado que el TC haya "invadido la inviolabilidad" de las Cortes, su soberanía y autonomía y, aunque ha recordado otros precedentes en los que el alto tribunal se ha "inmiscuido" en asuntos del Parlamento vasco o catalán, ha admitido que este caso tiene "características propias" porque detiene la tramitación de una ley.

Tras apuntar que los cuatro miembros del TC que tienen el mandato caducado deberían haberse abstenido en este procedimiento --no sólo los dos contra los que se presentó recusación--, Esteban ha reconocido que todos los gobiernos de PSOE y PP han propiciado reformas de leyes orgánicas mediante enmiendas que no tienen nada que ver con la iniciativa original.

El portavoz del PNV ha apuntado que él no habría recurrido a ese método ni habría tramitado quizá la reforma con tanta celeridad, para "no dar excusas" o "argumentos" a sus detractores. "Hay intereses de unos y otros", ha asumido, antes de recalcar que también existe un "bloqueo absolutamente incomprensible" para la renovación del TC y el CGPJ.

LAS PROTESTAS PUEDEN BENEFICIAR A PP Y VOX

Según Esteban, ahora hay que responder con "calma", sin "celeridad ni excitación" y sin necesidad de alentar un ambiente de movilización en las calles, unas protestas que, ha avisado, quizá podrían "venir bien a los promotores del recurso".

Desde su punto de vista, hay un "conflicto institucional" pero se trata de un "escollo perfectamente superable" y no es necesario llamar a la movilización social, como ha planteado Unidas Podemos.

En su opinión, lo más recomendable sería que algún grupo parlamentario presentara una proposición de ley que incluya la reforma paralizada por el TC.

"No sé que otra artimaña puede surgir pero a la postre la reforma se va a producir", ha garantizado Esteban, quien, no obstante ha recordado que también hay que renovar el CGPJ y no ha descartado que se pueda plantear también alguna reforma para hacer posible el nombramiento de sus nuevos miembros.

"Hay que ver cómo evoluciona todo esto; lo que no puede ser es que los órganos sigan bloqueados y se usen como el brazo ejecutor de determinadas políticas", ha dicho, asumiendo que "si las mayorías de tres quintos resultan imposibles y nadie renuncia, habrá que buscar otras alternativas".