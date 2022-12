El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso también pide ser oído en el TC frente al recurso del PP

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, el socialista Felipe Sicilia, también ha pedido personarse en el Tribunal Constitucional para defender los acuerdos adoptados por la mesa de la comisión que han sido cuestionados por el PP en el recurso de amparo contra al reforma judicial que PSOE y Unidas Podemos introdujeron vía enmienda en la ley para suprimir el delito de sedición.

En su escrito, recogido por Europa Press, Sicilia recuerda que el PP recurre dos acuerdos adoptados por la Mesa del Comisión de Justicia que él preside, la admisión de las enmiendas de la reforma judicial y la posterior negativa a reconsiderar esa decisión.

Por ello, entiende que debe ser escuchado por el Tribunal Constitucional antes de decidir sobre la paralización de la reforma que reclama el PP.

"Ante la medida cautelarísima solicitada, y aun cuando no se me ha dado traslado de este ni emplazado para comparecer en el proceso, siendo evidente mi interés legítimo como parte en el mismo, solicito que se me tenga por personado, comparecido y parte en el presente procedimiento que consta en el encabezamiento de este escrito", señala en su documento.

En su defensa, Felipe Sicilia considera que su obligación es defender los acuerdos adoptados por la Mesa que preside y subraya que la tramitación de la proposición de ley "se desarrolló de acuerdo con todas las previsiones constitucionales y reglamentarias".

Y DE PASO, RECUSAR A LOS MAGISTRADOS QUE SE QUIERE RENOVAR

A su juicio, la adopción de una medida cautelarísima como la que busca el PP "supondría una vulneración de la autonomía parlamentaria pues conllevaría presumir la falta de legalidad de las decisiones que han tomado los órganos de Gobierno de la Cámara y la mayoría de los diputados que han votado y aprobado los textos en las distintas fases del procedimiento legislativo".

Pero, además, aprovecha para pedir la recusación de los magistrados del TC Pedro González-Trevijano y Antonio Narváez al considerar que tienen "interés directo o indirecto en el pleito o causa" porque son los dos miembros del Tribunal que en su día fueron nombrados por el Gobierno del PP y cuya renovación y salida del tribunal pretende la reforma judicial cuestionada.