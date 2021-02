PNV pide que no se lleve la proclama(No al confinamiento)' a las calles en Carnaval

BILBAO, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, ha pedido que no se lleve la proclama 'No more lockdown (No al confinamiento)' a las calles de Euskadi el próximo fin de semana de Carnaval, después de que el TSJPV haya accedido reabrir los bares y restaurantes en municipios en 'zona roja' por alta incidencia de covid-19, en contra de la decisión del Gobierno Vasco de mantenerlos clausurados.

En una entrada en su blog, Suso señala que espera que este 'No more lockdown" se quede en los perfiles de facebook "de algún que otro juez" pero no se traslade "a la calle este fin de semana carnavalero.", en alusión al presidente de la Sala de lo Contencioso-administrativo del TSJPV, Luis Garrido, ponente del auto de reapertura de hostelería, que en su estado de WhatsApp tiene el título de esa canción de Van Morrison.

Tras destacar que el Presupuesto de Euskadi para 2021 del Ejecutivo vasco permitirá "hacer frente a la crisis sanitaria y económica impuesta por la pandemia", ha recordado que durante casi un año "el Gobierno del Lehendakari Urkullu viene sudando la camiseta a diario para atajar la incidencia del virus con las herramientas a su alcance y con una prioridad: proteger la salud de todas y cada una de las personas que vivimos en Euskadi".

"El halo de incertidumbre del que la pandemia se ha rodeado no ha sido suficiente para ocultar una diáfana evidencia científica causa-efecto. El contacto social a pelo es el mejor aliado del virus. Este factor indiscutible ha supuesto una pesada losa para la hostelería y la restauración así como para todas las actividades económicas vinculadas al sector", ha admitido.

No obstante, ha apuntado que "no es una cuestión que se mida en grado de culpabilidad, sino en términos de seguridad y salud pública". "De hacerlo, habría que dirigir la mirada hacia aquellas actitudes individuales o colectivas que convierten los lugares en inseguros, más allá de las medidas de protección que empleen sus propietarios o de las medidas preventivas y restrictivas que impongan las autoridades en base a criterios técnicos que trascienden la demarcación territorial de Euskadi, del Estado o, incluso, de Europa", ha añadido.

A su juicio, se trata de "unas medidas que se han mostrado eficaces a lo largo de estas tres olas". En este contexto, ha recordado que el pasado martes el TSJPV "entró en escena", con un auto cautelar que no entra en el fondo del asunto, pero permite a bares y restaurantes "alzar las persianas primando el interés particular".

"El TSJPV marca la diferencia con lo ocurrido en otras sedes judiciales, como la catalana o la navarra, donde ha primado salvaguardar el interés general, esto es, la salud pública", ha manifestado.

José Antonio Suso destaca que hay otros precedentes en estas limitaciones judiciales a la acción de Gobierno vasco en su lucha contra el virus, como en agosto, cuando este Tribunal "rechazó la aplicación de medidas en torno al ocio nocturno o, unos meses después, cuando anuló la restricción de mantener reuniones de 6 personas". "Interés individual versus interés general", ha señalado.

Según ha aseverado, "especialistas en epidemiologia o microbiología se han llevado las manos a la cabeza ante la peligrosidad que lleva aparejada esta decisión judicial". "No olvidemos que la situación sigue siendo grave y alarmante. Dejemos la proclama negacionista 'No more lockdown' para los perfiles de facebook de algún que otro juez, pero no la llevemos a la calle este fin de semana carnavalero", ha concluido.