PNV pide el voto para conseguir "logros" para Euskadi porque "los partidos españoles no van a hacer nada aquí"

El portavoz del Grupo Vasco en el Congreso de los Diputados y cabeza de lista del PNV a la Cámara Baja por Vizcaya, Aitor Esteban, ha pedido el voto para su partido con el fin de poder seguir consiguiendo "logros" para Euskadi en Madrid porque "los partidos españoles no van a hacer nada aquí".

En un encuentro con alcaldes y alcaldesas en la localidad vizcaína de Ortuella, Esteban ha considerado que en esta legislatura se han conseguido "logros muy importantes para toda la ciudadanía vasca", entre otras cosas, el Cupo o el Concierto Económico.

No obstante, ha explicado que, "más allá de los grandes acuerdos", también se han logrado otros "muy importantes para algunas localidades o para algunas comarcas", en un trabajo conjunto con los regidores de esos pueblos, como los de la Zona Minera y Margen Izquierda.

En este sentido, se ha mostrado satisfecho porque el Grupo Vasco ha conseguido cumplir los compromisos que adquirió en lo que se refiere a la Variante Sur ferroviaria, "que va a suponer un antes y un después para la competitividad del Puerto, pero, sobre todo, para los vecinos de toda esta zona, que estaba soportando un tráfico de mercancías, de trenes tremendo".

"Ha sido un proyecto que ha costado mucho sacar porque son muchos millones de euros, cerca de 350, que, al final, van a ser desarrollado por las instituciones vascas. Vamos a adelantar el dinero que, después, se compensará vía Cupo", ha añadido.

A su juicio, esto quiere decir que va a haber "una garantía segura de que esta obra se va a hacer sí o sí". "Cuando las instituciones vascas lo hacen, va todo más rápido y lo prometido se cumple sin falta", ha apuntado.

EL CUESTIONAMIENTO DE RETORTILLO

Aitor Esteban ha manifestado que esta obra "es competencia del Estado y se hace hablando y colaborando" con la Administración estatal. Por ello, ha asegurado que no entiende las declaraciones del candidato socialista a la Alcaldía de Barakaldo, Alfredo Retortillo, "poniendo en duda los trazados y las alternativas que se han presentado en el estudio informativo".

"Estos trazados están aprobados y publicados por el Ministerio de Fomento. Sería imposible sin su autorización. Por lo tanto, están de acuerdo. La única manera de entender algo es que el señor Retortillo le esté enmendando la plana a Pedro Sánchez, a su propio Gobierno", ha afirmado.

También ha calificado de "incomprensible" que el propio grupo del PSE-EE en Barakaldo "enmiende la plana" al Ministerio, "que ha dado el visto bueno a estas alternativas", al pedir que se prorrogue el plazo para el estudio informativo, "que se alarguen más los trámites, esto es, que las obras comiencen más tarde". "Pero si ya está todo decidido, estudiado, hay un plazo normal, hay que tomar decisiones y hay que eliminar este problema para la ciudadanía cuanto antes", ha subrayado.

DEPURADORA DE GALINDO

Esteban se ha referido, asimismo, a la depuradora de Galindo, uno de los acuerdos que el PNV "arrancó al Gobierno español". "Hace poco se ha confirmado que las obras van a empezar pronto. Han estado varias empresas visitándolas, el propio Gobierno lo ha manifestado así públicamente. Eso no es porque se les haya ocurrido o porque hayan estado pensando que esa era una obra importante, sino porque era parte de los acuerdos y porque ahí el PNV ha estado exigiendo que se cumplan", ha dicho.

El candidato jeltzale ha aludido a otros logros de su partido, como el intercambiador de Urbinaga, la conexión de metro y cercanías. "También por fin en marzo se acabó de definir el proyecto porque era uno de los acuerdos comprometidos con el PNV y hemos estado insistiendo en que se tenía que cumplir", ha añadido.

Otras obras importantes para el partido liderado por Andoni Ortuzar son los de los pasos a nivel que afectan a Ortuella y Trapaga. "Los Ayuntamientos ya han recibido a los técnicos de Adif, han venido ya a ver cuáles son las alternativas, a plantearlas, porque eso ya está en marcha, porque esos pasos a nivel formaban parte del acuerdo que el PNV consiguió en Madrid", ha destacado.

En definitiva, ha concluido que "es necesario que el PNV esté" en Las Cortes Generales "para sacar los temas que interesan a la ciudadanía vasca, para conseguir soluciones para la ciudadanía vasca". "Porque, si no estamos ahí, los grandes partidos españoles no van a tener como referencia las necesidades concretas de aquí. Tienen responsabilidades, pero no van a tenernos como referencia, no van a hacer nada aquí. Es necesario un PNV fuerte en Madrid", ha apuntado.

Por todo ello, ha pedido el apoyo a su partido de los vascos porque ellos demuestran su trabajo por Euskadi "con hechos", como la Variante Sur ferroviaria, intercambiador de Urbinaga y pasos a nivel, "compromisos conseguidos por el PNV".