El PNV recuerda a Llarena que es "importante" tener en cuenta que el Congreso aprobó una "amnistía completa"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha advertido al magistrado instructor del 'procés', Pablo Llarena, de que es "importante" tener en cuenta que la voluntad de la mayoría parlamentaria del Congreso es una "amnistía completa".

Ha sido este martes cuando Llarena ha ratificado su decisión de no amnistiar la malversación del 'procés' tras rechazar los recursos de reforma presentados por el ex presidente catalán Carles Puigdemont y los ex consejeros Antoni Comín y Lluís Puig, así como los de Fiscalía y Abogacía del Estado, contra su decisión de no aplicar la ley de amnistía al delito de malversación por el que están procesados.

"No sé que excusa legal habrá buscado, algún recoveco legal que no estaba en la voluntad del legislador", ha señalado el portavoz vasco al ser preguntado durante una rueda de prensa en el Congreso por este asunto.

En ese sentido, ha señalado que la "voluntad" de la mayoría del Congreso con la que se aprobó la Ley de Amnistía era la de una "amnistía completa" y considera que eso es "importante" tenerlo en cuenta.