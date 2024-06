Podemos acusa al PSOE de romper el bloque de investidura con el CGPJ y de querer al PP como "socio" para sacar los PGE

Belarra denuncia que Sánchez quieren abrir una nueva legislatura basada en una "gran coalición" con los 'populares'



MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha acusado al PSOE de haber roto con la mayoría del bloque de investidura tras pactar con el PP la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y que su aspiración para la legislatura es articular una "gran coalición" e incluso sacar los Presupuestos Generales con los populares.

En declaraciones a los medios en el Congreso, Belarra ha señalado que el propio presidente, Pedro Sánchez, ha afirmado que aspira a lograr más pactos con el PP y, con ello, "evidencia" que tiene "nuevo socio de Gobierno y acaba de inaugurar una nueva legislatura".

De hecho, ha manifestado que no es casual que al día siguiente de sellar el acuerdo sobre el CGPJ esta mañana la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, abra el "pistoletazo de salida" para las negociaciones con los Presupuestos Generales, dado que si lo hace es porque "plantean sacarlos con el PP. "Si no, no entiendo el timing", ha apostillado.

Belarra ha insistido en denunciar que el PSOE aspira a volver al clima político de 2011, cuando los socialistas lograron un acuerdo para reformar la Carta Magna y "constitucionalizar recortes en los servicios públicos".

Fuentes de la formación morada han insistido en que lo socialistas van a intentar una "geometría variable" que es lo que quiere para este mandato y que se afanará en acordar las grandes medidas con el PP y ofrecer "migajas sociales" a los socios parlamentarios del Gobierno.

Además, ha remarcan que no se debe perder de vista el contexto en la UE, dado que se pueden plantear desde las instancias comunitarias más recortes y aumento del gasto militar.

EL PACTO DEL CGPJ ES "COHERENTE" CON LA "GRAN COALICIÓN" EN LA UE

"Está conformando (el PSOE) una gran coalición con el PP Popular para tomar las decisiones que son coherentes con la gran coalición que acaban de construir en Europa (...) Desde nuestro punto de vista, este es el mayor error que se puede cometer", ha recriminado la diputada del Grupo Mixto.

Al hilo, ha añadido que el PSOE tenía la vía de reformar el sistema de elección del CGPJ con el bloque de investidura para rebajar las mayorías parlamentarias, pero en cambio ha "roto" la "mayoría plurinacional y democrática" que emanó de las urnas en los comicios del 23J.

Por tanto, ha retado a los socialistas a dar explicaciones de por qué está "conformando una gran coalición" con el PP y que su formación no va a dar apoyo a ese pacto del CGPJ que no se apoya en los socios de investidura.