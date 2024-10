Podemos advierte al PSOE que "van en serio" con sus exigencias a los PGE y reivindica que sus votos son "decisivos"

Justifica su posición ante el "giro a la derecha" del Gobierno: "Es el momento para que Podemos haga valer su fuerza"

MADRID, 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El coportavoz de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha advertido al PSOE que "van en serio" con sus exigencias al Ejecutivo y que tendrán que decidir si quieren sacar los Presupuestos Generales del Estado con el apoyo de la formación morada, dado que sus votos son "tan decisivos" como otros partidos del bloque de investidura, en referencia velada a Junts.

En rueda de prensa en el Congreso, ha justificado que sus condiciones de cara a la negociación presupuestaria están justificadas por el "giro a la derecha" que, a su juicio, el Ejecutivo lleva desplegando desde hace meses.

Por tanto, ha destacado que los socialistas tendrán que negociar y demostrar "voluntad política", ante sus demandas de romper relaciones con Israel, bajar el precio del alquiler sustancialmente e intervenir el mercado de la vivienda.

Durante su comparecencia, el diputado morado ha desgranado más detalles sobre las condiciones que traslada Podemos al Ejecutivo sobre las futuras cuentas públicas y que someten a consulta de la militancia desde hoy hasta el domingo, para que se pronuncien sobre si las avalan.

DETALLES DE SUS EXIGENCIAS

Específicamente, Sánchez Serna ha detallado que Podemos demanda bajar por ley un 40% el alquiler (ante el incremento de los arrendamientos un 35% de media durante estos años). Así, piden que se aplique esa rebaja a todo contrato que tenga que ser renovado o prorrogado y que, en caso de nuevos pisos que salgan al mercado, el coste tendrá que ser sobre el 60% del precio fijado en el sistema estatal de referencia de precios del alquiler.

Una medida que se aplicaría a municipios mayores de 200.000 habitantes o en localidades con menor población que hayan experimentado una subida del alquiler del 35%.

A su vez, Podemos pide limitar la compraventa de vivienda que no sea para uso residencial que aquellos que adquieran un inmueble deberán acreditar esa finalidad hasta familiares de segundo grado de consanguinidad al menos cuatro años para, a partir de ahí, ponerla en alquiler.

De esta forma, quieren atajar la "especulación" y restringir la compra de viviendas de fondos de inversión que "hinchan" artificialmente el mercado. El dirigente de Podemos ha aclarado que la compra de segundas residencias por parte de ciudadanos están permitidas, dado que hay una finalidad residencial.

ILEGALIZAR EMPRESAS COMO 'DESOKUPA'

Por otra parte, exige al Ejecutivo ilegalizar las denominadas empresas antiokupación, como 'Desokupa', y que sus actividades "violentas" y "coactivas" pasen a considerarse delito de odio, mediante la reforma del Código Penal. Junto a ello, demanda que se considere a estas entidades asociaciones ilícitas.

Además, el apoyo a la causa palestina es otra condición de los morados y por tanto exigen la ruptura de relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, así como promover el embargo total de todo contrato de compraventa de material armamentístico, incluso los vigentes antes del 7 de octubre de 2023 cuando el Gobierno hebreo inició su ofensiva a Gaza.

ES EL MOMENTO DE HACER VALER SU FUERZA

"Los votos de Podemos son tan decisivos para que salgan adelante los Presupuestos como los del resto del bloque de investidura. Consideramos que es el momento para que Podemos haga valer su fuerza y obligue al Gobierno a mover su posición política", ha proclamado Sánchez Serna.

El coportavoz de Podemos ha defendido que simplemente trasladan al Gobierno reclamaciones que están en la calle y que el Ejecutivo se ha desviado del mandato progresista que le otorgó la ciudadanía en las pasadas elecciones del 23J.

También ha dejado claro que en cuestiones técnicas no parten con "apriorismos" pero están decididos a que sus demandas "se cumplan", dado que "ya no sirven parches" y la gente, por ejemplo, pide que la vivienda sea un derecho más y no una mercancía con una regulación del mercado.

Fuentes de la formación morada han explicado que ha habido contactos informales con Podemos pero para pedirle que querrían introducir en partidas pequeñas, un planteamiento que rechaza Podemos que quiere abrir una negociación "grande" sobre la orientación de las líneas maestras de las próximas cuentas públicas.

ALIADOS DE SUMAR: RESPETO A PODEMOS PERO SUMAR ACTÚA CON HECHOS

Respecto a las exigencias de Podemos ha sido cuestionado también el diputado de Sumar y dirigente de los 'comunes' Félix Alonso, quien ha expresado que son "respetuosos" con los procesos internos de cada organización y las estrategia que lleva a cabo.

No obstante, ha subrayado que los Presupuestos Generales de 2025 son "fundamentales" para la continuidad del Gobierno y que eso es lo que reclama las bases progresistas. A su vez, ha reivindicado que en vivienda el grupo plurinacional está peleando mejoras y que demuestra con hechos su papel en el Ejecutivo. "Nosotros hacemos. Es importante que se diga, pero sobre todo hacer", ha desgranado.

A su vez, la diputada de Compromís Águeda Micó que la vivienda es un tema esencial y una cuestión relevante en la negociación presupuestaria, para instar a la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, a anunciar mañana políticas "valientes" en este campo. Mientras, el representante de la Chunta, Jorge Pueyo, ha enfatizado también que en vivienda no valen ya parches.

Algunas voces en los partidos aliados de Sumar indican que comprenden la estrategia de Podemos, dado que es el camino lógico tras pasar al Grupo Mixto y tratar de ganar peso haciendo valer sus votos. Eso sí, recalcan que siempre se van a conseguir más medidas dentro del Gobiero y que la voluntad de las fuerzas de la coalición es gobernar, no limitarse a papel a un mero papel parlamentario.