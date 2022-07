Podemos y aliados piden que el Congreso investigue las 'cloacas mediáticas', pero el PSOE no lo apoya

MADRID, 21 Jul. (EUROPA PRESS -

Unidas Podemos, aliados parlamentarios del Gobierno como ERC, Bildu y Compromís y también PDeCAT, la CUP y el BNG, han registrado este jueves en el Congreso su petición de creación de una comisión de investigación sobre las denominadas 'cloacas mediáticas', una iniciativa que no cuenta con el apoyo del PSOE.

Así lo ha explicado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, quien ha recordado que en el Congreso ya ha habido dos investigaciones sobre las tramas parapoliciales que habrían funcionado con la aquiescencia del Ministerio del Interior durante los Gobiernos del PP.

Sin embargo, según ha denunciado, en el marco de esas comisiones no fue posible realizar pesquisas sobre la "pata mediática" de ese entramado que el grupo confederal considera fundamental porque sin ella "los documentos falsos de la mal llamada policía patriótica no hubieran tenido recorrido ni servido para nada".

En declaraciones a los medios, Echenique ha adelantado que el PSOE no tiene intención de apoyar la creación de esta comisión y ha lamentado que su socio rechace que la sede de la soberanía nacional rechace lo que considera un "ataque a la democracia" del que también han sido víctimas los socialistas, puesto que en los últimos audios del excomisario José Manuel Villarejo que se han difundido "se habla específicamente" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

EL PSOE TAMBIÉN ES VÍCTIMA

"Pensábamos que les podía interesar dado que, aunque en menor medida que Podemos, han sido objetivo de esta trama, pero nos han dicho que no se ven en condiciones de apoyarla", ha comentado Echenique, quien, no obstante, no renuncia a convencer a su socios de más adelante.

En concreto, el socio minoritario del Gobierno de coalición y los demás partidos citados quieren que la Cámara investigue "la existencia de una trama mediática dedicada a publicar y difundir noticias falsas, algunas de ellas previamente elaboradas por estructuras parapoliciales presentes en el Estado, en relación a determinados partidos y líderes políticos, a objeto de atacar la reputación y buen nombre de los mismos y con la finalidad última de intervenir en el normal desarrollo de los procesos electorales".