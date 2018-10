Podemos avala la idea del Gobierno de dar un papel al Valle de los Caídos como el de Auschwitz

Actualizado 22/08/2018 13:33:22 CET

MADRID, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del grupo parlamentario de Unidos Podemos en el Congreso, Txema Guijarro, considera, como ya lo hiciera el ministro de Cultura, José Guirao, en una entrevista a Europa Press, que el Valle de los Caídos "tendría que ser un espacio para la memoria" al igual que el campo de concentración nazi de Auschwitz.

"Creo que el Valle de los Caídos tendría que ser un espacio para la memoria, así como Auschwitz que ha quedado como un monumento a la barbarie y es visitado por muchas generaciones, creo que se tenga esa perspectiva con el 'Cuelgamuros'", ha subrayado Guijarro en una entrevista en RNE recogida por Europa Press.

Asimismo, Guijarro ha asegurado, como llevan haciendo desde que Sánchez anunció la idea del Ejecutivo de exhumar los restos del dictador Francisco Franco, que votarán a favor del decreto ley que previsiblemente aprobará este viernes el Consejo de Ministros cuando llegue al Congreso para su convalidación.

Con todo, Podemos insta también al Gobierno a "pensar en aquellas familias que están esperando ayudas públicas para exhumar los restos de sus familiares". "Sería muy bueno que el gobierno tuviera en mente no solo los gestos simbólicos como lo es la exhumación de los restos de dictador, sino también el poder beneficiar a estas decenas de miles de familias", ha señalado después en declaraciones a los medios.

Sobre la posición de Ciudadanos, que no apoyará el decreto; y la del PP, que estudia llegar a recurrirlo, Guijarro ha apuntado que "las derechas están en una competencia particular por ver quién dice el exabrupto más fuerte" y "era previsible", sobre todo en la formación naranja, cuyo "modus operandi habitual" es, según ha dicho, "cambiar de opinión in extremis" tras ver "las encuestas".