Podemos cierra la puerta a más pactos tras el de Baleares e irá con lista propia en la mayoría de provincias

1128513.1.260.149.20261026124422 Archivo - El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario de organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha cerrado la puerta a más acuerdos de colaboración electoral tras el sellado este domingo con Ara Més-Frente Amplio para ir en sus listas como independientes de esta coalición a las elecciones generales en Baleares.

De esta forma, ha afirmado que los 'morados' tienen el compromiso de presentar lista propia salvo en Cataluña, donde tiene un acuerdo similar con ERC, y en los casos también de Canarias y Comunidad Valenciana, donde llegó a acuerdos para participar en una candidatura de coalición.

En rueda de prensa este lunes, Fernández ha apuntado que el pacto cosechado con Ara Més será previsiblemente el "último" antes de que se cierre el plazo para registrar las listas electorales, que espira la medianoche de este lunes.

Dicho pacto implica que el partido morado renuncia a presentar candidatura propia en el archipiélago y su principal referente electoral, la edil Lucía Muñoz, irá como número tres como candidata independiente en la lista por Mallorca de la coalición de Ara Més, en la que también participan formaciones de Frente Amplio.

Así, en las islas solo habrá una única lista de la izquierda alternativa al PSOE, como ocurre en Comunidad Valenciana, y los morados al final compartirán candidatura con Frente Amplio, como ocurre también en el caso valenciano y en Canarias.

Sin embargo, en Cataluña competirán electoralmente con el nuevo proyecto político del ala minoritaria del Ejecutivo al ostentar el puesto seis y diez de la candidatura de ERC por Barcelona.

Durante su comparecencia, Fernández ha desgranado que el partido estará en la mayoría de circunscripciones al Congreso con lista propia y que en el senado renunciarán a tener candidatura en Baleares, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana en virtud de los mencionados acuerdos.

A su vez, ha vuelto a criticar el acuerdo entre PSOE y Frente Amplio para desplegar listas conjuntas en la mayoría de circunscripciones a la Cámara Alta.

CONDENA CARGAS POLICIALES EN VARIAS PROVINCIAS

Por otro lado, el portavoz de Podemos ha condenado la actuación policial en Coruña, Avilés (Asturias), Madrid, Zaragoza y Valencia donde se la semana pasada se sucedieron distintas protestas que han culminado con cargas policiales contra los manifestantes. "Queremos condenar y repudiar la respuesta que está dando el Gobierno, enviando a la policía a dar porrazos", ha insistido.

Como consecuencia, ha anunciado que desde Podemos han solicitado la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de "otros ministros responsables" en la Diputación Permanente "para que den las explicaciones pertinentes" y "asuman responsabilidades políticas".

"No puede ser que en este contexto de movilizaciones por los derechos de todas y de todos estemos viendo casos de violencia policial absolutamente extremas siendo permitidos por este Gobierno", ha censurado.

CELEBRA LA VICTORIA DE LULA EN BRASIL

En otro orden de cosas, Fernández ha expresado que en la formación 'morada' están "muy contentos" con el resultado de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil de este domingo.

"Es una enorme alegría el triunfo de Lula en las elecciones brasileñas. Hay que dar la enhorabuena al pueblo brasileño y a Lula, que no solamente han ganado unas elecciones, han vencido al imperialismo y a los socios de los genocidas", ha expresado Fernández.

En esta línea, ha expresado que el actual presidente del país sudamericano ha derrotado a "los tecnoligarcas y a los que se creen los amos del mundo" y ha tildado la jornada como "histórica". "Enhorabuena al pueblo brasileño, han dado un auténtico ejemplo y creo que Brasil marca el camino", ha finalizado.