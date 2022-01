Podemos defiende ante Albares la neutralidad de Ucrania, la desescalada y la desmilitarización

Los independentistas critican la actuación de la OTAN, pero el PNV sí pide firmeza frente a Rusia

MADRID, 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Unidas Podemos en la Comisión de Exteriores del Congreso, Antón Gómez-Reino, ha asegurado este martes por la noche, en la comparecencia del ministro José Manuel Albares, que su formación apoyará al Gobierno en la crisis de Ucrania si apuesta por el diálogo, la desescalada y la desmilitarización, así como por la neutralidad de esta república fuera de la OTAN.

El socio morado del Gobierno de coalición, que en los últimos días ha venido criticando la posición de los ministros socialistas de Exteriores y Defensa en la crisis de Ucrania, ha querido dejar claro que su formación respeta la soberanía rusa pero "nunca" va a apoyar las "derivas ultranacionakustas" de Vladimir Putin.

Pero Gómez Reino también ha criticado la expansión de la OTAN hacia el este y el hecho de que parezca "rodear" a Rusia, y por ello ha apostado por "alimentar para Ucrania un régimen de neutralidad similar al de Finlandia", fuera de la Alianza Atlántica.

Tras insistir en que España es "el país del 'No a la guerra'", el representante de Unidas Podemos ha rechazado discursos "convivientes con tambores de guerra" y ha reafirmado su apuesta por "la diplomacia, la desescalada e incluso la desmilitarización de zonas de Europa". "Es el momento de la política y tiene nuestro apoyo para construir esa política de paz", ha remarcado.

LO QUE SEA, QUE SE VOTEN EN EL CONGRESO

Desde ERC, Marta Rosique ha pedido la retirada de los aviones y buques enviados y garantías de que no se va a participar en un conflicto armado, "bajo ninguna circunstancia". Y, en todo caso, ha recalcado que cualquier decisión sobre ello deberá votarse en el Congreso, y ahí el Gobierno debe decidir cuáles son sus socios.

Para Jon Iñarritu, de Bildu, "no cuela" el mensaje de distensión del ministro porque medidas como el envío de tropas y declaraciones como las de la ministra de Defensa, Margarita Robles, resultan "un tanto irresponsables" y aumentan la tensión. A su juicio, "no se entiende esta peligrosa escalada belicista" ni la ampliación de la OTAN: "No tengo simpatías por Putin, pero parece de sentido común que se sientan amenazados", ha comentado.

Mariona Illamola, de Junts, ha cuestionado el peso internacional de España y también de la Unión Europea y de su representante para la política exterior, el catalán José Borrell, mientras que Néstor Rego, del BNG, ha cuestionado la utilidad de la Alianza Atlántica en el siglo XXI y ha criticado al Gobierno por sumarse a su política de disuasión, lo que contribuye a la escalada y a la tensión bélica.

"La OTAN no es una garantía, sino un problema y una amenaza para la seguridad europea", ha resumido Albert Botran, de la CUP, quien considera que "es un mal camino seguir" la "política imperialista" de Estados Unidos en esta crisis.

EL PNV RECHAZA INACCIÓN FRENTE AL EXPANSIONISMO RUSO

Frente a estos discursos, el PNV sí ha defendido la necesidad de que Europa muestre una actitud de firmeza frente a lo que considera "expansionismo" de Rusia que se viene manifestando, no sólo en las antiguas repúblicas soviéticas, sino en otros puntos del planeta como Siria o ahora en Burkina Fasso, y en acuaviones como las amenazas con el gas o los ataques de 'hackers'.

A su juicio, Rusia ha pasado "de una política silenciosa a una medida con gran ruido, como desplazar 100.000 soldados en las fronteras europeas", y aunque no cree que al final esta situación acabe en violencia, entiende que es "muy peligrosa" para la geopolítica internacional y que Europa debe mostrar firmeza.

"Europa no puede permitirse la inacción --ha enfatizado--. Sin agresividad, sin violencia, pero a reacciones tan exageradas, debe haber reacciones firmes".