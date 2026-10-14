Podemos denuncia las "vergonzosas" cargas policiales en la Complutense e IU pide el cese del mando policial responsable

Cargas policiales durante una manifestación en el campus de Ciudad Universitaria, a 14 de octubre de 2026, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha calificado de "vergüenza" las cargas policiales contra manifestantes durante la concentración por la educación pública este miércoles en la Universidad Complutense de Madrid mientras que IU ha pedido ceses de los mandos que ordenaron esta intervención de los agentes.

La eurodiputada y secretaria política del partido morado, Irene Montero, ha tachado de "represión" el mandar a la Policía a cargar contra los estudiantes que se manifestaban por la educación pública y se ha preguntado qué concepto de la sociedad tiene que tener la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para "destruir", a su juicio, la enseñanza pública.

En este sentido, ha destacado mediante un vídeo en las redes sociales que los profesores han iniciado una huelga para exigir mejoras laborales y educativas pero la respuesta de Ayuso es "ignorarles" y que "les peguen palos cuanto más duros mejor, a ver si así dejan de luchar".

Por otro lado, el portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha afirmado que la carga policial en la Complutense es "injustificada e inaceptable". En consecuencia, ha reclamado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que debe "cesar inmediatamente al mando policial responsable de esta brutal actuación".