Podemos duda de la voluntad de pacto del PSOE y asegura que su oferta "suena bien" pero está "vacía de competencias"

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, durante a la reunión con representes de asociaciones del mundo científico que reivindican el impulso del sistema de I+D español.

Podemos ha puesto en duda la voluntad de pacto del PSOE, después de que ayer diera por rotas las negociaciones para un gobierno de coalición y entiende que aunque su oferta de dar ministerios a Podemos "suena bien", en realidad las carteras que ha propuesto están "vacías en competencias".

Así lo ha expresado el jefe negociador de Podemos, Pablo Echenique, que critica que el PSOE "nunca" ha aceptado que Podemos pueda tener competencias "reales" para poder "cambiar la vida de la gente", y puso como ejemplo poder subir el salario mínimo interprofesional, bajar la factura de la luz o igualar los permisos de paternidad y maternidad.

"Lamentablemente esta ha sido la historia de las casi 20 horas que nos hemos pasado hablando con el PSOE", ha asegurado en una entrevista en la Cadena SER, en la que ha recalcado que ofrecían un papel "pequeñito" en la coalición.

Echenique ha criticado que el PSOE decidiera dar por rotas las negociaciones ayer por la tarde cuando, a su juicio, había tiempo para avanzar en la negociación. "Yo habría seguido hablando más horas, pero decidieron romper la negociación", ha alegado.

"NO QUEREMOS ESTAR EN EL GOBIERNO A TODA COSTA"

Por otro lado, Echenique ha declarado que su partido no tiene decidido aún el voto para investir a Sánchez como Presidente debido a que según el dirigente de Podemos, el PSOE decidió poner fin a las negociaciones y no tiene confianza en que "tengan la voluntad de volver a sentarse".

Asimismo, ha asegurado que la formación 'morada' no quiere estar en el Gobierno "a toda costa". "No queremos visibilidad, sino llevar a cabo políticas públicas que mejoren la vida de la gente", ha afirmado Echenique, que para ello reclama "competencias reales, no ministerios con nombres que suenan bien pero sin capacidad de hacer política".

"PSOE nos ha propuesto que haya cuatro personas en el gobierno para tener visibilidad pero sin competencias", ha criticado Echenique, al tiempo que reiteraba que Podemos "no ha venido a ocupar ministerios decorativos".

Así, se ha mostrado reticente a la pregunta de renunciar a los Ministerios de Igualdad, Trabajo o Hacienda. "En ningún momento el PSOE ha aceptado que Podemos tenga competencias reales", ha censurado Echenique, que acusaba a los socialistas de querer que Podemos esté en el Gobierno, pero sin competencias.

Sobre el "decorado" de los ministerios al que se ha referido Echenique, ha criticado que el PSOE quiere "partir en dos" los ministerios que les han ofrecido. Así, ha explicado que el Gobierno en funciones quiere dividir en dos el Ministerio de Sanidad, Asuntos Sociales y Consumo.

"En esta negociación el PSOE parte en dos el ministerio para crear dos que serían la mitad de los anteriores", ha señalado Echenique, que considera que es "para que parezca que hay más competencias importantes".

PROPUESTAS FLEXIBLES

Sobre el documento que envió Echenique al PSOE para negociar las competencias que podría desempeñar Podemos en el gobierno, ha criticado que la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, dijo que era un documento "de exigencias". "Todas nuestras propuestas son flexibles", ha aclarado.

"Nosotros nunca hemos renunciado a sus propuestas", ha señalado el dirigente de Podemos, que defiende que el documento que entregó al PSOE "era una propuesta flexible para debatir" y que desde Podemos estaban dispuestos a eliminar elementos.

"Parece que el PSOE le ha cambiado el título al documento que yo mandé", ha afeado el jefe negociador de Podemos, que critica que los socialistas "deberían estar intentando que haya un gobierno en España".

CONTRAOFERTA DE PODEMOS

A pocas horas de la segunda votación de investidura, Echenique ha admitido que Podemos valoraría hacer una contraoferta al PSOE para negociar un gobierno de coalición si acepta que la formación 'morada' no tenga un "papel decorativo".

"Si el PSOE acepta que tengamos un papel modesto y competencias para mejorar la vida de la gente, estoy seguro de que nos podemos poner de acuerdo", ha afirmado Echenique, que considera que hay voluntad en su partido para llegar a un consenso, pero admite que no ha habido nuevos contactos con los socialistas.

Así, Echenique defiende que Podemos ha hecho un planteamiento "razonable" y cesiones a lo largo de las negociaciones y ahora le toca al PSOE reconsiderar su posición antes de la votación.

"Ojalá puedan aceptar a lo largo de esta mañana que no tengamos un papel decorativo", ha señalado esperanzado. "Si eso es así, estoy seguro de que podemos llegar a un acuerdo", ha concluido.