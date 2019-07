Así te hemos contado la investidura fallida de Pedro Sánchez

AMPLIAMOS | Junts defiende su no a Sánchez: "Nuestros compañeros son presos políticos y usted preso de su prepotencia"

La portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, ha defendido su 'no' a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno y le ha pedido que recapacite y "se mueva" para no frenar las aspiraciones independentistas. "Nuestros compañeros son presos políticos pero usted es un político preso por su prepotencia", ha sostenido."Nuestro no es un no que con su actitud ha convertido en un no inevitable", ha comentado Borràs desde la tribuna del Congreso en el debate previo a la segunda votación de investidura del candidato del PSOE. No obstante, ha dejado abierta la puerta a un "encuentro" si no rechaza la independencia de Cataluña. "Si es presidente, está condenado a liderar el camino de las soluciones", le ha dicho a Sánchez. LEER MÁS.