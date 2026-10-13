Podemos lanza de nuevo la iniciativa de los microcréditos para financiar la campaña electoral

Archivo - La presidenta de Plataforma Trans, Mar Cambrollé, la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, el exdiputado de Podemos en la Asamblea de Madrid, Serigne Mbaye, durante el acto - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha lanzado una línea de microcréditos para financiar los actos de la campaña electoral que desarrollará en las elecciones generales del 29N, según ha informado la formación.

Los microcréditos son una iniciativa icónica de la formación desde su nacimiento, que consisten en pequeños préstamos ciudadanos con los que sufraga las campañas electorales.

El partido morado reivindica que con esta fórmula no depende económicamente de bancos al no tener que pedir créditos a entidades financieras y mantener su independencia a la hora de desplegar su agenda política.

En esta primera fase se ha puesto un objetivo inicial de alcanzar los 400.000 euros y ya ha obtenido aportaciones por encima de los 70.000 euros.

A través de las redes sociales la formación ha pedido colaboración a sus simpatizantes bajo la etiqueta '#Microcréditos29N'. "Los mismos que especulan con la vivienda financian las campañas de los partidos. Por eso en Podemos siempre tenemos claro que nos financias solo tú", ha destacado la líder de la formación, Ione Belarra.

De momento la formación morada ha explicitado un acuerdo de colaboración con ERC para los comicios por la circunscripción por Cataluña, que supone que habrá en la lista de los republicanos en Barcelona y Tarragona la inclusión de integrantes del partido morado como independientes.