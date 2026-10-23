Podemos minimiza la dimisión del coordinador en Aragón y pide apoyo en la región ante la renuncia de CHA a Teruel

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 6 de octubre de 2026, en Madrid (España) - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha reclamado al electorado de la izquierda alternativa que apoye a su formación tras la renuncia que ha manifestado la Chunta Aragonesista a presentar candidatura conjunta con Frente Amplio en la provincia de Teruel.

También ha minimizado la salida del hasta ahora coordinador de Podemos en Aragón, Ricard Mitjana, por desencuentros con la dirección estatal, al comentar que esta salida se produjo hace un par de semanas y que la referente del partido en la comunidad es la que fue su candidata en las últimas elecciones autonómicas, María Goikoetxea.

En rueda de prensa en el Congreso, Belarra ha desgranado que esa dimisión de su referente del partido a nivel orgánico en esta comunidad se produjo hace ya varias semanas y "tenía que ver con el proceso de primarias municipales que se celebró en Podemos Aragón".

"Tenemos una persona al frente de Podemos Aragón, que es María Goycoetxea, que fue la persona que encabezó nuestra candidatura en las pasadas elecciones autonómicas y que es la persona que más y mejor puede liderar esa organización para que en Aragón se pueda votar izquierda", ha insistido Belarra.

Es más, ha afirmado que en Aragón se ha visto, a tenor con el debate sobre la unidad de la izquierda de las últimas semanas, que la cuestión esencial dentro de este espacio va sobre "plegarse o no a los designios del POSE".

FRENTE AMPLIO DEJA "DESAMPARADOS" A VOTANTES DE IZQUIERDA

Así, ha apostillado que es una "mala noticia" que Frente Amplio baraje renunciar a presentarse en la provincia de Teruel, en alusión a la postura de la Chunta a la que se opone IU, y que al final prefirieran pactar con el PSOE las listas al Senado en lugar de acordar con Podemos candidatura conjunta en Aragón y otras comunidades al Congreso.

"Han ido tan lejos que han retirado la candidatura en Teruel, dejando completamente desamparados a los votantes de izquierda de esa provincia, que tienen derecho a poder votar. Podemos, que se presenta en todas las provincias de este país, da la oportunidad de votar izquierda a todo el que quiera hacerlo", ha agregado.

De hecho, ha proclamado que mucha gente del país sabe que apoyar al PSOE es "más corrupción, más especulación con la vivienda y más rearme".